Les travaux de l’I-80 se dirigent vers l’est ce week-end à Joliet – Shaw Local

Les travaux de l’Interstate 80 à Joliet reviennent sur les voies en direction est ce week-end.

Le ministère des Transports de l’Illinois en est au cinquième week-end d’un projet de huit week-ends qui a réduit la I-80 à une voie dans une direction de 22 heures le jeudi à 5 heures le lundi.

Le projet crée des retards importants dans le sens où les travaux sont effectués, en particulier le vendredi lorsque le trafic est le plus dense, et l’IDOT conseille aux automobilistes et aux camionneurs de rechercher des itinéraires alternatifs pendant les week-ends. Les voies en direction ouest ce week-end seront ouvertes comme d’habitude.

La construction alterne entre les voies en direction est et en direction ouest chaque week-end.

IDOT répare les revêtements routiers et les tabliers de pont entre Raynor Avenue et Gardner Street.

De plus, la bretelle I-80 en direction est vers Richards Street reste fermée pour reconstruction. La réouverture prévue est à la fin de l’automne.

Le trafic I-80 se compose généralement de 80 000 véhicules par jour, dont 25 % sont des camions.

Les travaux en cours précèdent maintenant un projet I-80 plus vaste qui s’étendra sur 16 miles entre Ridge Road à Minooka et la Route 30 à New Lenox. Le projet comprend de nouveaux ponts sur la rivière Des Plaines, des échangeurs reconstruits à Joliet et des voies auxiliaires ajoutées aux échangeurs pour ouvrir la circulation dans la région.