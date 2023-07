Les travaux de l’I-80 dans le comté de Bureau commenceront le 7 juillet ; circulation réduite à une voie sur un tronçon de 10 milles – Shaw Local

Le ministère des Transports de l’Illinois a annoncé que la construction commencera sur près de 10 miles de l’Interstate 80 dans le comté de Bureau le vendredi 7 juillet.

La circulation sera réduite à une voie dans chaque direction lorsque les travaux commenceront à construire un croisement médian sur la I-80 près de la ligne Bureau-Henry County et à réparer les accotements dans toute la zone de travail.

Les travaux de cette saison de construction prépareront la route pour un projet de resurfaçage de deux ans à partir de la ligne Bureau-Henry County jusqu’à l’est de l’échangeur Interstate 40.

Les travaux permettront également de refaire la surface des rampes de l’échangeur I-40, qui le fermera jusqu’à deux semaines plus tard cette année. Tous les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’automne.

Les travaux de resurfaçage des voies en direction est débuteront au printemps 2024. La circulation sera réduite à une voie dans chaque direction et déplacée sur les voies en direction ouest jusqu’à la fin de l’automne 2024.

Au printemps 2025, les travaux débuteront dans les voies en direction ouest et la circulation sera déplacée sur les voies en direction est. L’ensemble du projet de 36,8 millions de dollars, qui comprend la réparation de plusieurs ponts et ponceaux dans la zone des travaux, devrait se terminer à la fin de l’automne 2025.

Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards et doivent prévoir plus de temps pour les déplacements dans cette zone et se préparer à une circulation lente et arrêtée.

Les conducteurs sont priés de prêter une attention particulière aux conditions changeantes et aux panneaux dans les zones de travail, de respecter les limites de vitesse affichées, de s’abstenir d’utiliser des appareils mobiles et d’être attentifs aux travailleurs et à l’équipement.

Au cours des six prochaines années, IDOT prévoit d’améliorer plus de 2 500 miles d’autoroute et près de 10 millions de pieds carrés de tablier de pont dans le cadre du programme d’immobilisations Rebuild Illinois, qui investit 33,2 milliards de dollars dans tous les modes de transport.

Les réalisations de la troisième année du programme comprenaient environ 8,6 milliards de dollars d’améliorations à l’échelle de l’État sur 4 422 milles d’autoroute, 412 ponts et 621 améliorations de sécurité supplémentaires.

Voir les détails de la construction de la zone sur la carte d’informations aux voyageurs de l’IDOT à www.GettingAroundIllinois.com.