Les travaux de la route 30 débutent lundi à Rock Falls, à l’intersection du chemin Emerson – Shaw Local

Deux projets IDOT – un léger réalignement de l’intersection de la route 30 et d’Emerson Road, à 8 miles à l’est de Morrison, et un patchwork sur 3 miles de la route 30 à Rock Falls – commencent lundi.

Emerson Road sera fermé à l’intersection jusqu’au 9 septembre, a annoncé le ministère des Transports de l’Illinois dans un communiqué de presse.

Les travaux impliqueront de déplacer l’îlot surélevé d’angle vers l’est pour créer davantage un angle droit et d’élargir l’approche d’Emerson Road, a déclaré Paul Wappel, responsable de l’information publique de l’IDOT.

Des panneaux de déviation guideront la circulation sur Emerson Road pour utiliser West Lincolnway ou la route 30. Les travaux sur le projet de 146 000 $ devraient être terminés d’ici le 9 septembre.

À Rock Falls, les travailleurs répareront, fraiseront et resurfaceront la route 30 depuis le pont du canal d’alimentation Hennepin à l’est de la route 40 jusqu’à la ligne du comté de Whiteside-Lee à l’est de l’Interstate 88.

La circulation sur la route 30 sera contrôlée par des signaleurs durant la journée. L’accès aux entreprises et aux résidences sera ouvert, mais il pourrait y avoir des fermetures de rues latérales pendant de courtes périodes, selon le communiqué.

Les travaux sur le projet de 3 millions de dollars seront terminés d’ici la mi-novembre.

Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards et doivent éviter les deux zones si possible ou prévoir plus de temps pour les traverser.