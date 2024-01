Les travaux de Domenico Praticò, chercheur au Temple Alzheimer, font l’objet d’une enquête

Lorsque Domenico Praticò, scientifique de l’Université Temple, a contribué à obtenir une subvention de l’État de 3,8 millions de dollars pour étudier la maladie d’Alzheimer, les responsables de l’école a salué la nouvelle comme un signe que son centre de recherche était « prêt à devenir un leader national » dans la recherche sur la démence.

Non mentionné dans l’annonce : les responsables de l’école avaient été alertés d’allégations selon lesquelles Praticò aurait réutilisé ou modifié de manière inappropriée des images de cerveaux de souris qui accompagnaient ses études, faisant ainsi paraître ses découvertes plus solides qu’elles ne l’étaient en réalité.

Le mois suivant, un groupe de collègues de Praticò Temple a écrit au conseil d’administration de l’université pour demander une enquête sur les allégations, qui avaient été publiées sur un site public d’évaluation par les pairs appelé PubPeer. Dans leur lettre d’octobre 2020, dont une copie a été obtenue par The Inquirer, les membres du corps professoral ont écrit que les recherches de Praticò contenaient « de nombreux cas d’incongruité des données ».

Depuis, des revues scientifiques ont retiré quatre des études de Praticò. Les critiques de PubPeer, dont certains anonymes, ont soulevé des questions sur un plus grand nombre de ses études, portant un total de 36 à l’examen.

Les fautes professionnelles en recherche ont suscité de plus en plus d’inquiétudes ces dernières années et, en 2023, une analyse de la revue Nature a révélé que plus de 10 000 articles de recherche ont été retirés cette année-là – ce qui signifie qu’ils ont été officiellement retirés en raison d’une fabrication délibérée, d’erreurs majeures ou d’autres défauts graves – un record.

Même si cela ne représente qu’une petite fraction des études publiées, les conséquences peuvent être graves. En juillet, le Le président de l’Université de Stanford a démissionné après qu’une enquête scolaire a révélé que les images de ses études avaient été manipulées. Ce mois-là également, des responsables fédéraux ont découvert que l’ancien scientifique de l’Université de Pennsylvanie, William Armstead, avait falsifié ou fabriqué 51 chiffres dans ses études, et il a accepté une interdiction de sept ans de mener des recherches financées par le gouvernement fédéral.

Interrogés sur les allégations contre Praticò, les responsables de Temple ont déclaré que l’université ne commentait pas les enquêtes internes ou les problèmes de personnel.

“Les allégations de mauvaise conduite en recherche sont examinées et étudiées de manière centralisée par le bureau du vice-président à la recherche de Temple, conformément à la politique de l’université et aux réglementations fédérales applicables”, ont déclaré les responsables de l’école dans un communiqué.

Dans un procès qu’il a intenté la semaine dernière, Praticò a reconnu les défauts de deux des 36 études et les a imputés à un ancien étudiant diplômé, qu’il a accusé de diffamation et de fraude. Citant le litige, L’avocat de Praticò a déclaré que le scientifique ne répondrait pas aux questions concernant des critiques spécifiques.

« Dr. Praticò n’a aucun commentaire, à part qu’il nie catégoriquement s’être livré à une mauvaise conduite scientifique », a déclaré l’avocat Christopher Ezold.

Médecin formé dans son Italie natale, Praticò, 63 ans, a rejoint le corps professoral de l’université de Philadelphie Nord en 2007 et a attiré d’éminents partisans pour son travail. Il est le directeur fondateur du Centre Alzheimer de Temple, créé en 2018 grâce à un don du directeur de l’université Phillip C. Richards et un groupe philanthropique qu’il préside.

Lors d’une cérémonie à l’époque, Praticò a remercié l’administrateur avec ces mots :

« Les progrès extraordinaires de la science se produisent parce qu’il existe une conviction et un engagement fondamentaux selon lesquels nous pouvons surmonter les obstacles. »

Souris dans un labyrinthe aquatique

Parmi les premiers à s’interroger sur les recherches de Praticò, il y a eu Mu Yang, directeur d’un centre de test du comportement des souris de laboratoire au centre médical de l’université de Columbia.

Les inquiétudes de Yang ont commencé lorsqu’un étudiant diplômé a demandé de l’aide pour reproduire l’une des expériences de Praticò, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. Le scientifique du Temple avait découvert que les souris nageaient plus rapidement dans un labyrinthe rempli d’eau après avoir reçu un médicament expérimental, une indication d’une amélioration de leurs capacités cognitives.

Mais après avoir examiné les résultats publiés par Praticò, Yang a pensé qu’ils semblaient trop beaux pour être vrais. La progression des animaux sur une période de quatre jours a donné un graphique avec une ligne droite anormalement droite. Il y avait peu ou pas de variabilité à laquelle on pourrait s’attendre dans la rapidité avec laquelle les différents animaux parcouraient le labyrinthe.

« Ce ne sont pas des données réelles », se souvient-elle. “C’était impossible.”

Yang avait des doutes similaires en regardant les graphiques de trois autres études de labyrinthes aquatiques du laboratoire de Praticò. Elle consulté deux autres neuroscientifiques comportementaux et a constaté qu’ils partageaient ses préoccupations. En février 2020, le trio a écrit des lettres aux revues qui avaient publié les études et au Bureau de l’intégrité de la recherche du ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

En juin 2020, des responsables de l’agence ont déclaré à Yang et à ses coauteurs que l’affaire avait été renvoyée à Temple pour examen.

« Une intention d’induire en erreur ? Ou « négligence ? »

Depuis, les critiques sur le site PubPeer ont des préoccupations signalées avec des dizaines d’autres études du laboratoire de Praticò. Géré par une organisation à but non lucratif basée en Californie, PubPeer autorise la critique d’études des scientifiques et des non-scientifiques, à condition qu’ils suivre des directives strictesutilisez un langage poli et neutre et soumettez des pièces justificatives si possible.

Certaines cibles de ces critiques se sont opposées au modèle PubPeer, affirmant qu’elles avaient été calomniées à tort par des critiques anonymes.

Pourtant, l’une des principales critiques de Praticò a commenté sous son propre nom : Elisabeth Bik, une ancienne microbiologiste de l’Université de Stanford qui travaille désormais comme consultante en intégrité scientifique pour des éditeurs, des universités et des avocats.

Dans des dizaines d’études, Praticò ou ses collègues semblent avoir coupé et collé numériquement des images et des graphiques provenant de différentes expériences qu’il avait publiées dans le passé, a déclaré Bik dans une interview.

“Cela suggère une intention d’induire en erreur, ou au mieux un signe de négligence”, a-t-elle déclaré.

Dans une étude, Praticò et ses coauteurs ont inclus une paire d’images de cerveaux de souris présentant différents niveaux de protéines inflammatoires.

Mais en parcourant les études précédentes de Praticò, Bik en a trouvé une avec ce qui ressemblait à une version inversée de la même paire d’images. Dans le texte accompagnant la version antérieure, Praticò écrivait qu’il avait mené une expérience complètement différente : traiter des souris avec un médicament.

Utiliser un logiciel pour inverser une image, comme Bik pense que cela a été fait dans ce cas, la ferait ressembler à une nouvelle image issue d’une nouvelle expérience, a-t-elle déclaré.

“En général, quelque chose comme ça n’arrive pas par hasard”, a-t-elle déclaré.

Études rétractées

Après que certaines des préoccupations concernant PubPeer aient été soulignées par un blog intitulé Pour une meilleure scienceun groupe de collègues du Temple de Praticò a écrit la lettre d’octobre 2020 exhortant l’école à enquêter.

L’un des auteurs de la lettre était John W. Elrod, qui a collaboré avec Praticò sur deux études, dont aucune ne figurait parmi celles signalées sur PubPeer. Interrogé sur la lettre et s’il avait encore des inquiétudes concernant le travail de son collègue, Elrod a refusé de commenter.

Bien que le statut de l’examen par Temple des recherches de Praticò ne soit pas clair, deux revues universitaires ont conclu leurs examens, retirant un total de quatre études de Praticò entre octobre 2022 et février 2023.

L’une d’elles, dans une revue intitulée Molecular Neurobiology, était l’étude dans laquelle Bik avait repéré des images cérébrales qui ressemblaient à des images miroir de celles de l’étude précédente.

La revue a officiellement retiré cette étude en février 2023, mais il reste visible en ligne avec la mention « ARTICLE RETRAIT » au début de son titre.

Dans une notice d’accompagnement, l’éditeur et un “éditeur de traitement” ont écrit que l’image du cerveau de la souris était « très similaire » à celle qui avait été publiée plus tôt dans une autre revue. Ils ont également répertorié une douzaine de problèmes concernant d’autres images, écrivant que les figures semblaient avoir été réutilisées ou copiées ailleurs dans la même étude ou à partir d’études antérieures.

“Le Handling Editor et l’éditeur n’ont donc plus confiance dans les données communiquées”, ont-ils écrit, ajoutant que “Domenico Praticò n’accepte pas cette rétractation”.

Pourtant, dans son procès, Praticò reconnaît les failles de cette étude et d’une autre, pour lesquelles il a blâmé l’ancien étudiant diplômé. Cet étudiant « a dupliqué, modifié et utilisé de manière inappropriée des données » et a également copié des images de sources externes et les a fait passer pour les siennes, a allégué Praticò dans la plainte du 9 janvier déposée devant la Cour des plaidoyers communs. L’Inquirer ne nomme pas l’étudiant, qui n’a pas pu être contacté pour commenter.

Les trois autres se sont rétractés Les études pratiques étaient dans une autre revue, Molecular Psychiatry — deux d’entre eux dans octobre 2022 et un troisième en janvier 2023. Trois des rétractations faisaient état de problèmes liés aux images. La quatrième était relativement mineure, affirmant que les auteurs avaient copié le langage d’une de leurs propres études antérieures.

Intégrité de la recherche

Trente deux Des études supplémentaires sur Praticò semblent potentiellement problématiques pour Bik, Yang et d’autres commentateurs sur PubPeer, qui ont informé les éditeurs et attendent de connaître les résultats de toute évaluation.

Bik a déclaré qu’elle n’avait aucune connaissance directe des actions de Praticò et des membres de son laboratoire. Mais de manière générale, elle dit que les pressions acharnées de l’édition universitaire peuvent inciter une personne à faire des économies.

« Lorsque les résultats seront meilleurs, vous aurez de meilleures chances d’obtenir la prochaine subvention ou le prochain prix scientifique », a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est une pente glissante dans laquelle, en tant que scientifique, vous devez faire attention à ne pas tomber.”

Que les failles de la recherche soient intentionnelles ou le résultat d’erreurs, beaucoup passent inaperçues pendant des années, a déclaré le médecin Ivan Oransky, cofondateur du site de médias scientifiques. Montre de rétraction. Mais le rythme auquel les études erronées sont retirées est en augmentation, a-t-il déclaré.

“Il est clair que cela est dû à une meilleure détection des fautes et des erreurs grâce à la technologie et à une armée croissante de détectives”, a-t-il déclaré. “Il est moins clair que les fautes soient réellement en augmentation.”

Pourtant, le rythme auquel ils sont étudiés par les revues et les universités est trop lent, a déclaré Yang, neuroscientifique comportementale à Columbia – et cela la préoccupe plus que les actions de n’importe quel chercheur. Alors que quatre d’entre eux…