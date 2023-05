Les travaux de construction commencent au 24 Sussex – mais son avenir est toujours incertain

Les travaux de construction viennent de débuter au 24, promenade Sussex, la résidence officielle du premier ministre. Le bâtiment est tombé dans un état de délabrement profond après des années de négligence et d’inaction.

Mais la Commission de la capitale nationale (CCN), l’organisme fédéral responsable des résidences officielles, a déclaré que la nouvelle activité ne devrait pas être interprétée comme un engagement à restaurer entièrement la propriété vieille de 150 ans qui a abrité dix des premiers ministres du pays.

La CCN a déclaré à CBC News que ce travail doit être fait indépendamment de ce que le gouvernement décide finalement de faire avec la propriété patrimoniale.

Les travaux ont commencé la semaine dernière pour désamianter la propriété et retirer « les systèmes mécaniques, de chauffage et électriques obsolètes », a déclaré un porte-parole de la CCN. Les travaux de réhabilitation devraient durer environ un an.

L’activité de construction fait suite à la décision de la commission de fermer officiellement la résidence pour des raisons de santé et de sécurité.

Alors que la maison de style néo-gothique, perchée au-dessus de la rivière des Outaouais, est inoccupée depuis des années, la propriété était encore utilisée par certains employés jusqu’à sa fermeture en 2022. Il a également été utilisé pour organiser des garden-parties sur le vaste terrain de deux hectares de la maison.

Mais la propriété autrefois majestueuse est maintenant infestée de rongeurs. La propriété a également été considérée comme un risque d’incendie parce que la propriété utilise un câblage « bouton et tube » obsolète d’une autre époque.

La résidence des premiers ministres, 24 Sussex, sur les rives de la rivière des Outaouais à Ottawa le lundi 26 octobre 2015. L’édifice est un édifice fédéral du patrimoine désigné et est la résidence officielle du premier ministre du Canada depuis 1951. Stephen Harper était le dernier PM à y vivre. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

UN rapport 2021 a conclu que la résidence est dans un état « critique » et a fixé le coût de l' »entretien différé » à 36 millions de dollars. Le rapport a établi la « valeur de remplacement actuelle » de la maison à 40,1 millions de dollars.

Le sort du manoir de 34 chambres est entre les mains du premier ministre Justin Trudeau et de son cabinet.

Malgré les appels répétés des défenseurs du patrimoine, Trudeau a jusqu’à présent signalé qu’il n’avait pas l’intention de sauver le bâtiment.

Il vit depuis 2015 à Rideau Cottage sur le terrain de la résidence du gouverneur général – une maison relativement petite construite à l’origine pour un assistant.

L’état déplorable du 24, rue Sussex, déprime les passionnés du patrimoine.

David Flemming est président du comité de défense d’Héritage Ottawa, un groupe déterminé à protéger l’histoire bâtie de la capitale.

Il a dit qu’il est « atroce » que le Canada, un pays du G7 avec une économie de 2 billions de dollars, n’ait pas de résidence officielle fonctionnelle pour le chef du gouvernement.

« Les politiciens qui prennent la décision – ce n’est pas leur immeuble. Cela appartient au peuple canadien », a déclaré Flemming à CBC News.

« Avoir une résidence pour le premier ministre n’est que le prix à payer pour faire des affaires en tant que nation. La vérité est que nous ne tenons tout simplement pas notre patrimoine bâti en haute estime dans ce pays. »

Margaret Trudeau avec Pat Nixon tenant un bébé Justin Trudeau au 24, promenade Sussex en 1972. (Fourni par le bureau photo de la Maison Blanche)

Flemming a déclaré que son groupe avait écrit des lettres à Trudeau lui demandant de faire un appel sur le sort de la maison, mais leurs appels ont été ignorés à plusieurs reprises.

« Tout ce que nous voulons, c’est que quelque chose soit fait. C’est tout », a-t-il déclaré. « Nous voulons juste qu’il prenne une décision. Que ce soit la résidence du Premier ministre ou non, cela devrait rester un bâtiment public. »

Flemming avait présenté l’ancien gouverneur général David Johnston comme arbitre neutre pour diriger un groupe d’experts chargé de décider de l’avenir de la maison.

Compte tenu de la récente controverse sur le rôle de Johnston en tant que rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, Johnston n’est probablement « pas le seul maintenant », a déclaré Flemming. Mais l’idée est toujours valable, a-t-il ajouté – un panel distingué de personnes non partisanes devrait décider de la meilleure façon de restaurer le monument délabré.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden sont accueillis par le premier ministre Justin Trudeau, à droite, et son épouse Sophie Grégoire Trudeau, à gauche, à Rideau Cottage en mars 2023. Rideau Cottage est une maison relativement petite construite à l’origine pour aider le gouverneur. Général. (Andrew Harnik/AP Photo)

Christina Cameron, professeure et ancienne titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti à l’Université de Montréal, convient que le 24 Sussex peut et doit être sauvé.

Elle a vu l’intérieur de la maison pour la dernière fois en 2018. À l’époque, dit-elle, la propriété semblait récupérable.

« Il n’y a aucune raison pour que cette maison ne puisse pas être réhabilitée », a-t-elle déclaré.

« Je pense que c’est vraiment triste. Je l’ai regardé au fil des ans et aucun Premier ministre ne veut être vu investir dans quelque chose pour lui-même. Je ne sais pas comment nous brisons l’impasse, mais il est important que nous le fassions car c’est une maison essentiel à notre histoire nationale, à notre récit en tant que pays.

« Tant de personnes importantes pour l’histoire du monde ont franchi cette porte, et nous les avons tous vues photographiées sur cette porte. »

La reine Elizabeth II, le prince Philip et l’ancien premier ministre Pierre Trudeau posent pour les photographes au 24 Sussex le 16 avril 1982. (Ron Poling/Presse canadienne)

Cameron a déclaré que Trudeau devrait s’engager à restaurer la propriété et dicter que les travaux soient effectués selon un calendrier différé afin qu’ils ne soient disponibles que pour le prochain occupant.

Trudeau pourrait préserver l’histoire tout en neutralisant les affirmations selon lesquelles il s’agit d’une décision intéressée, a déclaré Cameron. Ou, dit-elle, la maison pourrait être réaffectée à un usage public. L’un ou l’autre choix le rendrait politiquement acceptable pour le gouvernement actuel, a-t-elle déclaré.

« Je pense que le pire est de ne rien faire », a-t-elle déclaré.

La résidence est devenue une sorte de patate chaude politique. Le prix de restauration de plusieurs millions de dollars a dissuadé Trudeau et son prédécesseur, Stephen Harper, de faire quoi que ce soit pour une maison qui remonte à l’époque où Ottawa était une ville forestière.

Trudeau a déclaré en avril que le gouvernement travaillait avec « les fonctionnaires alors qu’ils tracent la voie à suivre pour les résidences officielles ».

Un porte-parole de Trudeau n’a fait aucun commentaire sur l’avenir du 24 Sussex vendredi, renvoyant des questions à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Helena Jaczek.

Un porte-parole de Jaczek a déclaré à CBC News qu’ils « n’ont pas beaucoup de mise à jour sur le 24 Sussex ».

« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la Commission de la capitale nationale pour élaborer un plan pour l’avenir du 24, promenade Sussex », a déclaré le porte-parole.

Au moins un ancien résident, l’ancien premier ministre Jean Chrétien, a déclaré que la maison est « un embarras pour la nation » qui devrait être restaurée.

Maureen McTeer, épouse de l’ancien premier ministre Joe Clark et auteur d’un livre sur les résidences officielles du Canada, a déclaré que la maison ne valait pas la peine d’être sauvée. L’intérieur de la maison a été vidé il y a des décennies et il a perdu sa valeur historique, a-t-elle déclaré dans une interview en 2015.

Contactée par e-mail jeudi, McTeer a déclaré qu’elle n’avait aucun commentaire sur l’avenir de la maison.

Maureen McTeer, au centre, épouse de l’ancien premier ministre Joe Clark, à droite, a déclaré que le 24 Sussex ne valait pas la peine d’être sauvé. (Dossiers de la presse canadienne)

Le Canada est un cas particulier parmi ses alliés en matière de réparations de résidences officielles.

L’équivalent britannique du 24 Sussex — 10 Downing Street — récemment a fait l’objet d’une importante rénovation.

La Maison Blanche était révisé sous l’ancien président Donald Trump.

Le Lodge, la résidence officielle du Premier ministre autrichien à Canberra, a reçu des millions de dollars en travaux de restauration en 2016.

Stornoway, la résidence officielle du chef de l’opposition officielle dans le quartier verdoyant de Rockcliffe Park à Ottawa, est également en bon état — elle a reçu des dizaines de milliers de dollars en réparations pas plus tard qu’en 2020.

Alors que le 24 Sussex a été laissé pourrir, des chefs de l’opposition comme Rona Ambrose, Andrew Scheer, Erin O’Toole, Candice Bergen et Pierre Poilievre ont utilisé Stornoway – une maison du début du XXe siècle construite par un épicier de premier plan qui a ensuite servi de magasin temporaire maison en exil pour la famille royale néerlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Stornoway, la résidence du chef de l’opposition officielle, dans le parc Rockcliffe à Ottawa. (Brian Morris/Nouvelles de CBC)

« Vous savez, le gouvernement fédéral a de bons antécédents lorsqu’il décide de faire des restaurations. Nous avons des architectes et des spécialistes de la conservation de premier ordre », a déclaré Flemming.

« Il faut juste une certaine volonté politique – et il n’y a rien de tout cela pour le moment. »