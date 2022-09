Les travaux de construction à venir pour agrandir l’aérogare de l’aéroport international de Kelowna (YLW) auront une incidence sur les prises en charge et les débarquements.

Les travaux préliminaires commencent le 13 septembre et signifient que l’attente le long du trottoir avant ne sera pas autorisée, et tout le stationnement avec compteur en bordure de rue devant l’aérogare sera supprimé.

Les clients pourront toujours déposer et récupérer devant l’établissement, mais le stationnement sera limité aux parkings de courte et longue durée.

Entre 2019 et 2029, YLW investira plus de 270 millions de dollars dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires. L’expansion est financée par les revenus de l’aéroport et les frais d’améliorations aéroportuaires et n’est pas financée par l’argent des contribuables.

En juillet, le ministre de l’Emploi de la Colombie-Britannique, Ravi Khalon, a annoncé un financement de 500 000 $ pour l’agrandissement de l’aérogare. L’argent provient du programme de démonstration de bois massif de la Colombie-Britannique.

L’utilisation de panneaux de bois massif préfabriqués réduira le temps de construction de l’agrandissement du terminal et entraînera une diminution du trafic de construction sur le site.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AéroportConstructionKelowna