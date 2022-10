Les travaux d’aqueduc le long de la route 47 à Huntley devraient perturber la circulation et les services d’eau – Shaw Local

Les automobilistes voyageant le long de la route 47 à Huntley peuvent s’attendre à des retards à partir de cette semaine, car le village commence les travaux sur la route lundi.

Des travaux de conduite d’eau le long de la route 47, de la rue Mill à la rue Main, auront lieu et la fermeture des voies devrait commencer mardi, selon un communiqué de presse publié sur le site Web du village. Ces fermetures devraient être en place pendant environ 10 semaines, le projet devant se terminer en décembre.

Plus précisément, une fermeture permanente de la voie extérieure le long du côté nord de la route 47 sera en place à partir du sud de la rue Mill et se terminant à la rue Main, indique le communiqué. Pendant ce temps, la voie extérieure du côté sud de la route 47 sera en place tous les jours de 9 h à 15 h.

Pour accompagner la perturbation de la circulation, les lettres envoyées aux clients montrent que le village s’attend à ce que le projet affecte le service d’eau des clients dans la région à partir de la troisième semaine d’octobre, ce qui signifie que des avis d’ébullition de l’eau pourraient être nécessaires.

“Il s’agit d’un projet d’amélioration des infrastructures d’eau que le village de Huntley réalisera pour garantir à nos clients un service d’eau sûr, abordable et fiable”, selon le communiqué de presse.

L’appel d’offres pour le projet montre que la ville a choisi Martam Construction, Inc. d’Elgin pour réaliser le projet. L’offre s’élevait à plus de 1,4 million de dollars.

Le budget 2022 du village comprend 1,2 million de dollars pour l’amélioration des immobilisations hydrauliques, ce qui signifie qu’un amendement budgétaire sera probablement nécessaire et présenté au conseil du village plus tard dans l’année, les documents du village détaillant les états du projet.

Le projet prévoit spécifiquement l’installation de 1 750 pieds d’une conduite d’eau principale de 12 pouces de diamètre qui remplacera un autre tuyau sous la route 47.

Le tuyau en cours de remplacement a subi trois ruptures depuis 2015, la plus récente ayant eu lieu en janvier de cette année, selon les matériaux du village. Les responsables espèrent que le nouveau tuyau conduira à des services plus efficaces.

“En plus des perturbations du service et de la circulation, ces interruptions principales consomment des ressources en personnel, entraînent des pertes d’eau, sont coûteuses à réparer et risquent de perdurer à moins que la conduite ne soit remplacée”, déclare le matériel du village.