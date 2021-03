Les travaux antérieurs de Roy Greenslade devraient être «  traités avec suspicion  »

Le journaliste Roy Greenslade a suscité aujourd’hui une nouvelle indignation en tentant de défendre ses commentaires sur son soutien secret de longue date à l’IRA.

L’ancien chroniqueur du Guardian a affirmé aujourd’hui qu’il n’avait fait «rien de plus que des dizaines de journalistes qui gardent leurs opinions politiques pour eux» en sympathisant avec les atrocités commises par les forces paramilitaires.

Cela vient après que l’ancien rédacteur en chef du Daily Mirror a démissionné de son poste de professeur invité honoraire de journalisme à la City, Université de Londres, hier, à la suite d’une réaction brutale de la part d’une grande partie de l’industrie et des familles des victimes de l’IRA.

Mais ses tentatives pour défendre ses propos aujourd’hui ont suscité une nouvelle colère de la part des chefs de l’industrie, qui ont qualifié ses propos de «totalement répréhensibles».

Toby Granville, directeur éditorial de l’éditeur de nouvelles local, Newsquest, a déclaré que ces propos étaient «totalement répréhensibles».

Dans un message sur Twitter, il a déclaré: « Les affirmations de Roy Greenslade selon lesquelles « des dizaines de journalistes » soutiennent secrètement le terrorisme tout comme lui sont totalement répréhensibles et portent atteinte à notre industrie. »

Les articles précédents de Roy Greenslade doivent maintenant être « traités avec suspicion » et considérés à travers le prisme de son soutien de longue date à l’IRA, ont exhorté les critiques aujourd’hui.

Les commentaires de M. Graville ont été faits sur les réseaux sociaux et faisaient référence à un article de la Gazette de la presse.

Le site Web d’actualités de l’industrie du journalisme s’est entretenu avec M. Greenslade après avoir révélé plus tôt cette semaine son soutien à l’IRA dans la British Journalism Review.

Interrogé sur la question de savoir si ses opinions sur le terrorisme le disqualifiaient dans l’enseignement de l’éthique, M. Greenslade a déclaré: « La fureur souligne le point principal de mon article: être devenu clair dans les années 1970 avec mes convictions m’aurait rendu inemployable.

«Je n’ai rien fait de plus que les dizaines de journalistes qui gardent pour eux leurs opinions politiques.

«Mes opinions n’ont pas affecté mon travail journalistique, pas plus qu’elles n’ont affecté mon enseignement universitaire.

Cela intervient alors que le père d’une victime âgée de 12 ans d’un attentat à la bombe de l’IRA a également critiqué M. Greenslade pour ses commentaires.

Le fils de Colin Parry a été tué dans l’attentat de Warrington en 1993 – qui a vu l’IRA installer des bombes à l’intérieur de deux poubelles de rue. Tim et Johnathan Ball, trois ans, sont décédés des suites des explosions.

M. Parry, qui a par la suite lancé une fondation pour la paix au nom des deux enfants et qui s’est vu décerner un OBE pour son travail, a condamné les propos de M. Greenslade.

Le fils de Colin Parry, Tim, a été tué dans l’attentat de Warrington en 1993, lorsque l’IRA a placé des bombes dans des poubelles de rue. Tim et Johnathan Ball, trois ans, sont décédés

Dans un message sur Twitter, il a déclaré: « Soutenir le républicanisme irlandais est un choix politique, mais son soutien à la campagne de violence de l’IRA qui a conduit au meurtre de nombreux non-combattants comme mon fils de 12 ans, Tim. Je trouve cela inexcusable et méprisable.

Cela intervient alors que les critiques ont insisté aujourd’hui sur le fait que les articles du journaliste doivent désormais être « traités avec suspicion » et considérés à travers le prisme de son soutien de longue date à l’IRA.

Aujourd’hui, les vétérans d’Irlande du Nord ont condamné les propos de M. Greenslade.

Le colonel Richard Kemp, qui a été déployé dans la province huit fois dans le cadre de l’opération Banner entre 1979 et 2001, a déclaré à MailOnline: « Tout ce qu’il a écrit doit maintenant être traité avec suspicion car il menait effectivement une double vie.

«Sa crédibilité et tout ce qu’il a écrit a été miné.

Jusqu’en mars de l’année dernière, M. Greenslade était commentateur médiatique pour le Guardian et utilisait régulièrement sa chronique pour arracher des bandes à la presse britannique, qui était largement unie dans son opposition au républicanisme irlandais.

Il dit qu’il est maintenant «sorti de sa cachette» pour rendre public son «accord complet sur le droit du peuple irlandais à s’engager dans la lutte armée».

Mais le colonel Kemp a déclaré: « Il y a beaucoup de gens qui soutiennent le terrorisme de l’IRA, y compris bien sûr Jeremy Corbyn, mais quand c’est un rédacteur de journal respectable qui le fait secrètement, c’est comme se faire poignarder dans le dos. »

Il a ajouté que M. Greenslade avait « du sang sur les mains » en soutenant l’IRA, qui, selon l’ex-soldat, serait soutenue par le soutien d’une personnalité de l’establishment britannique.

« Des gens comme Greenslade, dont l’identité était connue des membres du mouvement républicain, ont encouragé leur violence », a-t-il déclaré.

Jeremy Corbyn a précédemment nié le soutien de l’IRA. Lorsqu’il était dirigeant travailliste, une porte-parole a rejeté les affirmations et a déclaré qu’il avait «toujours travaillé pour la paix et le respect des droits de l’homme».

Son compatriote vétéran d’Irlande du Nord, Lord Benyon, a également frappé M. Greenslade, le qualifiant d’« idiot utile » pour l’IRA.

L’ex-ministre devenu pair conservateur, qui a servi dans les Royal Green Jackets, a perdu sept membres de son régiment dans l’attentat à la bombe de Hyde Park en 1982 par l’IRA.

Aujourd’hui, le Guardian a déclaré au site Web News Letter que le rédacteur en chef de son lecteur indépendant « enquêterait » sur le travail de M. Greenslade pour le journal à la suite d’une plainte.

Un porte-parole a déclaré: « Le rédacteur en chef des lecteurs passera également en revue les articles historiques de Roy Greenslade concernant l’Irlande du Nord, pour s’assurer qu’ils répondent aux normes éditoriales du Guardian et sont suffisamment transparents. »

Lord Benyon, ancien combattant d’Irlande du Nord, a qualifié M. Greenslade d’« idiot utile » pour l’IRA

Dans son article de la British Journalism Review, M. Greenslade a confirmé qu’il avait fourni une caution pour le membre de l’IRA John Downey (photo), qui était accusé d’implication.

Les conséquences de l’attentat à la bombe de Hyde Park en 1982 perpétré par l’IRA

Roy Greenslade avec sa célèbre belle-fille de l’actrice Natascha Mcelhone (au centre) et sa femme Noreen Taylor

Lord Benyon a déclaré aujourd’hui à MailOnline qu’il était heureux que M. Greenslade ne soit plus professeur d’éthique à l’Université de la ville, affirmant que « cela aurait été une ironie trop difficile à supporter ».

Il a ajouté: « Je ne peux pas dire que j’ai été un meilleur étudiant des écrits de Roy Greenslade. Mais il estime que cela fait partie d’une campagne plus large de révisionnisme historique.

«Il y a eu une campagne définitive de la part des partisans de l’IRA pour dire que c’était une guerre, ce qui n’était pas le cas.

Il a ajouté: « Je crains que les jeunes qui n’ont aucun souvenir de cette époque et les familles qui portent les cicatrices pensent que c’était compréhensible – ce n’était pas le cas. C’était une période terrible, terrible.

Boris Johnson a également pesé sur la ligne. Son porte-parole officiel a déclaré: « Tout ce que je peux dire, c’est le simple fait que le Premier ministre condamne catégoriquement ses commentaires, comme je l’ai dit spécifiquement ceux concernant le meurtre de civils. »

L’ancien chroniqueur du Guardian a pris sa retraite d’un poste à temps plein à la City University, où il a enseigné l’éthique, en 2018, mais il est « occasionnellement » revenu en tant que conférencier invité.

Dans l’article, M. Greenslade, 74 ans, qui est maintenant membre du Sinn Fein, a déclaré qu’il s’était impliqué pour la première fois dans des causes républicaines peu de temps après le Bloody Sunday en 1972, lorsque des parachutistes avaient abattu 13 manifestants.

Il a ensuite occupé des postes de direction au Sun et au Sunday Times, ainsi qu’à la rédaction du Daily Mirror en 1990 et 1991, mais a « régulièrement » contribué à An Phoblacht, en utilisant le pseudonyme George King, contredisant ses journaux qui dénonçaient les campagnes de l’IRA.