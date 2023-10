Les travaillistes vont interdire les grosses primes aux patrons de l’eau s’ils ne nettoient pas leurs saletés

Les patrons de l’EAU risquent l’interdiction d’accorder de grosses primes s’ils ne nettoient pas leurs saletés dans le cadre des plans travaillistes.

Le parti donnera au régulateur Ofwat le pouvoir d’arrêter l’argent si ses entreprises pompent des niveaux élevés d’eaux usées brutes dans les rivières et les lacs.

Les patrons de l’eau risquent l’interdiction d’accorder de grosses primes s’ils ne nettoient pas leurs saletés dans le cadre des plans travaillistes Crédit : PA

Selon ces propositions, six des neuf primes accordées aux chefs des eaux l’année dernière auraient été bloquées en raison des niveaux de pollution.

Des recherches sur le travail montrent que 22 patrons de l’eau se sont payés 24,8 millions de livres sterling en 2021/22.

Cela comprenait 14,7 £ de primes, d’avantages et d’incitations pour 2021-2022.

Le secrétaire fantôme à l’Environnement, Steve Reed, a déclaré que les règles réglementaires de l’industrie étaient « enfreintes ».

Il a déclaré : « L’industrie de l’eau et son cadre réglementaire sont brisés après 13 années de gouvernement conservateur – avec des eaux usées puantes et toxiques qui déferlent sur nos rivières, nos lacs et nos mers.

« Il est choquant qu’en période de crise du coût de la vie, on s’attende désormais à ce que les consommateurs en paient le prix, tandis que les PDG empochent des millions en bonus. »