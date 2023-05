Les travaillistes vont forcer le vote sur la fin du système de bail « féodal »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes forceront un vote sur la fin des baux, décrivant l’affaiblissement de l’engagement du gouvernement d’abolir le système comme un « scandale ».

Le secrétaire au Logement, Michael Gove, a semblé la semaine dernière confirmer les informations selon lesquelles il abandonnait les plans de démantèlement du système de bail.

Il avait auparavant promis de déposer une législation pour « réformer en profondeur » le système, qu’il avait qualifié de « féodal ».

La forme d’accession à la propriété donne au propriétaire le droit de vivre dans une propriété pendant un nombre déterminé d’années. Mais les pratiques du secteur suscitent de plus en plus d’inquiétudes, notamment la perception de lourdes charges et le manque de transparence.

Le gardien a récemment rapporté que la suppression du bail ne fera pas partie d’une série de réformes qui doivent être annoncées par M. Gove dans les semaines à venir, après que Downing Street a fait valoir qu’il n’y avait pas assez de temps avant les prochaines élections générales – prévues pour janvier 2025 – pour porter les plans.

Interrogé à ce sujet lors d’une conférence à Westminster la semaine dernière, le haut responsable conservateur a suggéré qu’une législation bientôt présentée s’attaquerait aux «nombreux abus» découlant du bail plutôt que de l’éradiquer complètement.





Aujourd’hui, les députés de tous les partis peuvent se joindre aux travaillistes pour voter pour mettre fin au système de bail Lisa Nandy, secrétaire fantôme au logement

Le parti travailliste proposera mardi un vote sur une motion qui demanderait à M. Gove de tenir sa promesse « en mettant fin à la vente de nouvelles maisons à bail privées, en introduisant un système viable pour remplacer les appartements à bail privés par une copropriété et en adoptant les recommandations de la Commission du droit sur émancipation, indivision et droit de pleine gestion ».

La secrétaire fantôme au logement, Lisa Nandy, a déclaré: «Ce n’est rien de moins qu’un scandale que malgré l’accord quasi universel selon lequel le bail est une forme féodale de tenure qui devrait appartenir au passé, il n’y a toujours pas de calendrier pour mettre fin au bail sur les nouvelles constructions et l’introduction d’un système viable de copropriété pour remplacer les maisons à bail existantes.

«Nous ne pouvons pas avoir plus de retards ou de promesses non tenues à cause des querelles au sein du gouvernement.

« Aujourd’hui, les députés de tous les partis peuvent se joindre aux travaillistes pour voter pour mettre fin au système de bail, mettre en œuvre intégralement les recommandations de la Commission du droit et rendre justice depuis longtemps à des millions de familles. »

Un porte-parole du Département du nivellement, du logement et des communautés a déclaré: «Nous proposerons des réformes des baux plus tard au cours de ce Parlement, conformément à l’engagement de notre manifeste.

«Comme le secrétaire d’État l’a clairement indiqué à la Chambre à plusieurs reprises, nous restons déterminés dans notre promesse de mieux protéger et de donner aux locataires les moyens de contester les coûts déraisonnables et de leur permettre de prolonger leur bail ou d’acheter leur pleine propriété plus facilement et à moindre coût.

« Celles-ci s’appuient sur les améliorations significatives que nous avons déjà apportées au marché – y compris la fin des loyers fonciers pour la plupart des nouveaux baux résidentiels. »