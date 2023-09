Les travaillistes vont forcer le vote à révéler « toute l’étendue » de la crise du béton en ruine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes tenteront de forcer les ministres à publier des documents détaillant toute l’ampleur de la crise concrète et en ruine à laquelle est confrontée la Grande-Bretagne.

Le parti prévoit d’imposer un vote pour « révéler des informations sur l’étendue du béton cellulaire armé autoclavé (RAAC) dans les bâtiments scolaires ».

Il déposera mercredi prochain une motion dite de discours humble à la Chambre des communes pour forcer la publication de documents sur la manière dont les conservateurs ont géré la crise.

Les travaillistes ont accusé le gouvernement de refuser de fixer un calendrier selon lequel il publierait des détails sur les écoles contraintes de fermer.

Le ministre de l’Ecole, Nick Gibb, a déclaré qu’une liste des écoles concernées serait publiée « avant vendredi » et a déclaré que les retards jusqu’à présent étaient dus à la nécessité d’être « précise ».

Les élèves de tout le pays seront contraints de reprendre leurs études soit en ligne, soit dans des installations temporaires après que le gouvernement a ordonné la fermeture immédiate de plus de 100 écoles suite aux craintes suscitées par le béton, décrit comme « à 80 % d’air » et « comme un Aero Bar ».

Ce matériau potentiellement dangereux a été utilisé pour construire des écoles, des collèges et d’autres bâtiments entre les années 50 et le milieu des années 70 au Royaume-Uni, mais il s’est avéré depuis qu’il risque de s’effondrer.

Au total, le gouvernement a déclaré que 156 écoles contenaient des RAAC, dont 104 nécessitent une action urgente tandis que 52 ont déjà fait l’objet de travaux de réparation.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré mardi que le nombre d’écoles touchées « augmenterait un peu » à mesure que les ingénieurs évalueraient davantage de bâtiments.

Et le parti travailliste appelle à un « audit complet et urgent » des bâtiments du secteur public, alors que les ministères de la Justice et de la Défense sont en train de réexaminer leurs propriétés.

Un rapport du National Audit Office publié en juillet a révélé que le RAAC était présent dans au moins 41 hôpitaux.

La secrétaire fantôme à l’Éducation, Bridget Phillipson, a déclaré que les parents et le public « ont le droit de savoir où se trouvent les bâtiments publics touchés par ce béton dangereux ».

Et elle a déclaré qu’ils ont le droit de savoir « ce que les ministres savaient du risque que ce béton représentait pour la vie et pourquoi ils ont agi pour intervenir quelques jours seulement avant la rentrée scolaire ».

Mme Phillipson a déclaré : « Les travaillistes soulèvent la question du danger posé par notre parc scolaire en ruine depuis près d’un an et se heurtent à chaque instant à la complaisance, à l’obstination et à l’inaction.

« Un audit complet et urgent est nécessaire pour révéler dans quelle mesure les ministres conservateurs n’ont pas réussi à remplacer ce béton dangereux dans l’ensemble du secteur public.

«Il est temps que les ministres fassent preuve de transparence dans leur gestion de cette débâcle : s’ils refusent toujours de publier ces documents et de donner aux parents les assurances qu’ils méritent sur les risques pour la sécurité de leurs enfants, alors nous forcerons un vote au Parlement la semaine prochaine.»

Mme Keegan a répliqué en déclarant : « En tant que chancelière, le Premier ministre a introduit les programmes de reconstruction des écoles – qui permettront de créer 500 écoles au cours de la prochaine décennie – en plus de cela, les conservateurs ont investi 15 milliards de livres sterling dans les écoles depuis 2015.

« De plus, les dépenses en capital cette année seront près de 29 pour cent plus élevées en termes réels que l’année dernière.

« Une étude indépendante a révélé que le programme de financement des écoles du Labour était mal ciblé et complexe. Il n’a rien fait pour réparer les écoles en mauvais état, en particulier celles touchées par la RAAC. « En revanche, le gouvernement travailliste gallois est resté les bras croisés et n’a pas pris de mesures concernant les écoles du Pays de Galles. »