Les travaillistes suspendent un député parce qu’il cite le conflit à Gaza comme exemple de génocide

Kate Osamor, députée travailliste de gauche, a été suspendue dimanche par son parti à la suite d’un message adressé à des membres locaux dans lequel elle citait la guerre à Gaza parmi les exemples récents de génocide.

Les responsables travaillistes ont confirmé qu’Osamor, secrétaire fantôme au Développement international dans l’équipe de premier plan de l’ancien leader Jeremy Corbyn, avait été suspendu par le chef de file de l’opposition, Sir Alan Campbell, « dans l’attente d’une enquête ».

La suspension du député d’Edmonton, au nord de Londres, est le dernier exemple en date des troubles à gauche du parti travailliste, qui souhaite que son leader actuel, Sir Keir Starmer, adopte une ligne plus dure envers Israël.

Osamor a écrit dans son message de vendredi : « Demain est la Journée commémorative de l’Holocauste, une journée internationale pour se souvenir des 6 millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste, des millions d’autres personnes assassinées sous la persécution nazie d’autres groupes et des génocides plus récents au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie. et maintenant Gaza.

Ses commentaires ont été dénoncés par les dirigeants communautaires juifs et elle a ensuite présenté des excuses pour « toute offense causée ». Osamor prenait un vol dimanche mais a été suspendue à l’atterrissage, ont indiqué des sources travaillistes.

Dans un article ultérieur sur la plateforme de médias sociaux X, Osamor a décrit la situation à Gaza comme un « désastre humanitaire » plutôt que comme un « génocide ». Elle devrait avoir d’autres discussions avec Campbell dans les prochains jours.

Le Conseil des députés des Juifs britanniques démis de ses fonctions ses excuses comme étant « totalement creuses » et a condamné « les tentatives de Kate Osamor de lier l’Holocauste à la situation actuelle à Gaza ».

Il a ajouté dans un communiqué : « Le massacre industrialisé de 6 millions de Juifs n’est en aucun cas comparable aux efforts d’Israël pour déraciner le Hamas de Gaza.

“Nous pensons que Mme Osamor était parfaitement consciente de ce qu’elle disait et considérons donc ses excuses comme totalement creuses.” Avant l’annonce de sa suspension par le parti travailliste, le parti travailliste lui a demandé de perdre son whip.

Le secrétaire fantôme aux Affaires, Jonathan Reynolds, a déclaré à Sky News : « Ce qui se passe à Gaza est clairement une catastrophe humanitaire, c’est reconnu », a-t-il déclaré.

« Mais il y a des raisons spécifiques pour lesquelles l’Holocauste est considéré comme tel. Il est important de s’en souvenir lors de la Journée de commémoration de l’Holocauste.

«Et je comprends que Kate s’est excusée. Il y a eu une conversation avec le whip en chef. Il y aura d’autres discussions la semaine prochaine, mais bien sûr, nous prenons tout ce qui se passe dans cet espace extrêmement au sérieux.

La semaine dernière, la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de faire preuve de retenue à Gaza et de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour empêcher toute action entrant dans le champ d’application de la convention sur le génocide.