Les travaillistes soutiennent l’interdiction de fumer de Rishi Sunak – avec Angela Rayner échangeant les cigarettes contre une vape

Le LABOR a soutenu hier soir l’interdiction de fumer de Rishi Sunak – et il semble que même Angela Rayner ait abandonné les cigarettes.

Le chef adjoint a été aperçu en train de fumer discrètement une vape lors de la conférence du parti hier.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a été aperçue en train de fumer une vape. Crédit : Jeremy Selwyn

Rayner a déjà été vu en train de fumer des cigarettes, mais il semble maintenant avoir abandonné cette habitude à l’aide d’une vape. Crédit : Jeremy Selwyn

Elle a déjà été surprise en train de tirer une bouffée effrontée de cigarette, mais semble maintenant avoir abandonné cette habitude.

Hier, Rachel Reeves a déclaré que son parti soutenait le projet des conservateurs visant à abolir le tabac.

Mais elle a ajouté : « Cependant, j’ai peur pour le Parti conservateur.

« Avec une telle pénurie de paquets de cigarettes, sur quoi vont-ils écrire leur prochaine politique ? »

Rishi Sunak mène une répression historique contre la cigarette en augmentant chaque année l’âge légal jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun fumeur.

Il a déclaré : « Nous devons nous attaquer à la plus grande cause entièrement évitable de problèmes de santé, d’invalidité et de décès.

« Et c’est le tabagisme, et notre pays. Le tabagisme est à l’origine d’un décès par cancer sur quatre. »

Il a déclaré que ses projets signifieraient qu’un jeune de 14 ans aujourd’hui ne se verra jamais légalement vendre une cigarette.

Les nouvelles mesures antitabac sévères verraient l’âge de fumer augmenté d’un an chaque année, ce qui rendrait à terme illégal l’achat de cigarettes.

M. Sunak a déclaré que l’interdiction serait soumise à un « vote libre » au Parlement, ce qui signifie que les députés ne sauront pas comment voter par les responsables du parti.