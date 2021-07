Les travaillistes sont prêts à soutenir les passeports vaccinaux pour les événements sportifs, déclare Keir Starmer

Les travaillistes pourraient soutenir l’utilisation des passeports Covid pour des événements de masse comme des rencontres sportives, sauvant Boris Johnson de la perspective d’une défaite humiliante au Parlement.

Le chef Sir Keir Starmer a déclaré aujourd’hui qu’il était prêt à soutenir « les passeports et les tests » pour permettre aux événements de masse d’admettre un large public, mais a déclaré qu’il exclurait les contrôles pour accéder aux soins de santé ou aux magasins d’alimentation.

La semaine dernière, il y avait des spéculations selon lesquelles Starmer pourrait se joindre aux libéraux-démocrates et aux rebelles conservateurs pour s’opposer à l’utilisation des dossiers de vaccination sur l’application pour smartphone du NHS comme moyen de réglementer l’accès aux sites.

Avec 40 conservateurs ou plus qui devraient voter contre le projet – initialement proposé pour les boîtes de nuit et les entreprises similaires – l’opposition travailliste pourrait condamner le Premier ministre à la défaite lorsque la mesure atteindra les Communes en septembre.

Mais, s’exprimant à la radio LBC aujourd’hui, Sir Keir a déclaré qu’il voulait être « pragmatique » à propos du projet, précisant qu’il n’était pas déterminé à dire à ses députés de voter contre.

« Nous examinerons ce que le gouvernement propose », a déclaré le leader travailliste. « Je veux être pragmatique à ce sujet.





« Je veux m’assurer que le sport et tous les secteurs s’ouvrent le plus rapidement possible.

«Je pense que les passeports seuls ne suffisent pas, car comme nous le savons, malheureusement, vous pouvez être doublement piégé et toujours obtenir la nouvelle variante.

« Il doit donc s’agir de passeports et de tests. Et ce serait pour des événements sportifs, etc.

Sir Keir a déclaré que le soutien des travaillistes aux passeports vaccinaux dépendrait de leur limitation à un ensemble limité de circonstances.

« Je ne veux pas voir le passeport vaccinal utilisé au quotidien pour accéder à des choses essentielles comme la santé, la dentisterie, la nourriture, etc. », a-t-il déclaré.

« Pour les événements sportifs, je regarderai ce que le gouvernement met sur la table. Je veux être pragmatique parce que nous voulons tous que tous les secteurs d’activité et les secteurs sportifs reviennent le plus rapidement possible, mais pas pour un usage quotidien, car je ne veux pas voir des gens privés de santé, de dentisterie, de nourriture, parce qu’ils n’ont pas de passeport vaccinal . «