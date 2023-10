Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes ont été invités à protéger la recherche et la technologie liées à l’ADN humain des États étrangers hostiles s’ils sont élus au gouvernement après les prochaines élections générales.

Les militants ont écrit au parti, l’exhortant à inscrire le secteur de la génomique comme une partie de l’infrastructure nationale critique du Royaume-Uni, aux côtés de la production d’électricité et de l’approvisionnement en eau.

La génomique, l’étude du génome humain, est un domaine de recherche et de technologie émergent, et les militants préviennent que les données génétiques britanniques pourraient être menacées par une influence étrangère malveillante si rien n’est fait pour les protéger.

Cela survient alors que le directeur général du MI5, Ken McCallum, a averti les entreprises de se protéger contre les pirates informatiques chinois dans un contexte de « forte augmentation » des actions des puissances étrangères.

Il a averti les entreprises de prendre des mesures pour éviter de perdre leur propriété intellectuelle, car il y a eu une augmentation des « tentatives agressives de la part d’autres États pour voler un avantage concurrentiel » à l’Occident.

Le groupe, composé de plus de 40 militants des droits de l’homme, médecins, scientifiques, avocats et étudiants, a écrit à Peter Kyle, le secrétaire fantôme aux sciences, pour l’exhorter à engager le parti travailliste dans la protection de la génomique.

« Comme pour toute technologie émergente, la réglementation du secteur de la génomique doit suivre son évolution », indique la lettre consultée par l’agence de presse PA.

« Dans un rapport de l’année dernière, des conseillers gouvernementaux ont appelé à une réglementation et à une législation proactives du secteur pour protéger la confidentialité et la sécurité des données génomiques des citoyens britanniques. »

La génomique et la science génétique peuvent améliorer positivement les soins de santé à l’échelle mondiale, mais elles peuvent également être utilisées à mauvais escient comme outil de répression et comme catalyseur du génocide. Rahima Mahmut, Stop au génocide ouïghour

Le groupe prévient que les données et la science génomiques pourraient « être utilisées à mauvais escient comme outils de répression ».

La lettre ajoutait : « C’est pour ces raisons que, avec des élections générales à l’horizon, nous vous appelons à impliquer vos collègues ministériels fantômes, ainsi qu’avec le bureau du leader travailliste, et à considérer l’inclusion de la génomique comme une composante du projet. L’infrastructure nationale critique du Royaume-Uni.

Le groupe appelle également à une réglementation plus stricte du secteur, à des investissements dans de meilleures mesures de cybersécurité pour le protéger, à une campagne de sensibilisation du public pour éduquer la population à la génomique et à un soutien accru à la recherche et au développement.

L’UE a récemment commencé à prendre des mesures pour protéger les données génomiques et d’autres biotechnologies comme la modification génétique, en les désignant comme d’une importance cruciale.

Le bloc commercial souhaite également protéger l’intelligence artificielle, la technologie quantique et les semi-conducteurs contre les fuites vers des concurrents mondiaux.

Le vice-Premier ministre Oliver Dowden a récemment déclaré que les ministres britanniques étudiaient la possibilité de protéger la génomique.

Parmi les personnes qui exhortent les travaillistes à agir en matière de génomique figurent des militants de Stop au génocide ouïghour.

Rahima Mahmut, directrice exécutive du groupe, a affirmé que la technologie génomique pourrait être utilisée pour « la surveillance obligatoire des populations, l’appariement génomique des organes issus de prélèvements forcés d’organes et la guerre biologique ».

« La génomique et la science génétique peuvent améliorer positivement les soins de santé à l’échelle mondiale, mais elles peuvent également être utilisées à mauvais escient comme outil de répression et comme catalyseur du génocide », a-t-elle déclaré.