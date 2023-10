Les travaillistes sont en passe de redevenir une force « dominante » en Écosse, déclare John Curtice

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La victoire du parti travailliste aux élections partielles à Rutherglen est un résultat « remarquablement bon » qui place le parti de Sir Keir Starmer sur la bonne voie pour redevenir la force « dominante » en Écosse, a déclaré le gourou des sondages, le professeur John Curtice.

Le candidat du parti, Michael Shanks, a remporté plus de 17 000 voix sur un total de 30 000 voix exprimées, soit un taux remarquable de 58 pour cent des suffrages exprimés.

L’expert en élections a déclaré que la variation de 20,4 pour cent à Rutherglen et Hamilton West était « bien supérieure aux types de fluctuations que nous avons constatées dans les sondages d’opinion en Écosse ».

Le professeur Curtice a déclaré à BBC Scotland : « Cela signifie que le vote travailliste dans la circonscription est presque aussi élevé qu’il l’était en 2010, avant le tsunami qui a balayé le parti travailliste dans pratiquement toutes les circonscriptions d’Écosse. »

Il a ajouté : « Si ce type de changement devait se reproduire dans l’ensemble de l’Écosse, vous parleriez très clairement du parti travailliste comme étant le parti dominant au nord de la frontière. »

M. Shanks a remporté le siège de la ceinture centrale après avoir obtenu plus du double des voix de sa rivale du SNP, Katy Loudon, ce qui a vu l’effondrement du vote des conservateurs écossais.

Ce résultat accentuera la pression sur le leader du SNP et premier ministre écossais Humza Yousaf – qui a vu la fortune de son parti décliner dans les sondages à la suite de l’enquête policière en cours sur les finances du SNP.

Sir Keir a salué cela comme un « résultat sismique », ajoutant que les électeurs de la circonscription avaient « envoyé un message clair » selon lequel il était « temps de changer » à travers le pays.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar (à droite) avec le candidat Michael Shanks (PENNSYLVANIE)

Il a ajouté : « Les électeurs de toute l’Écosse et de toute la Grande-Bretagne veulent un gouvernement déterminé à répondre aux attentes des travailleurs… Ils veulent abandonner deux gouvernements SNP et conservateurs qui n’offrent que plus de division, plus de chaos et plus de luttes intestines. »

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a également déclaré que le résultat était « sismique » et a ajouté que « la politique écossaise a fondamentalement changé ». Il a ajouté : « L’Écosse montrera la voie en mettant en place un gouvernement travailliste à l’échelle du Royaume-Uni ».

Le candidat conservateur écossais Thomas Kerr a perdu sa caution – remportant seulement 1 192 voix. Il a déclaré que le vote tactique avait « écrasé » les votes des conservateurs puisque la base du parti voulait « envoyer un message » au SNP.

Le leader du SNP, Humza Yousaf, a déclaré que « l’effondrement du vote conservateur, qui est allé directement au parti travailliste » était un facteur important, ajoutant : « Nous avons perdu ce siège en 2017, et comme en 2019, nous pouvons le reconquérir. »

Le leader adjoint du SNP, Keith Brown, a également déclaré : « C’est le parti travailliste pro-Brexit de Sir Keir Starmer qui a bénéficié du soutien des électeurs conservateurs. »

L’élection partielle a été déclenchée après une pétition de révocation contre Margaret Ferrier, qui avait remporté le siège du SNP en 2019 avec une majorité de 5 230 voix.

Mme Ferrier a cependant fait retirer le whip du SNP après avoir enfreint les règles de Covid en 2020, et après être restée députée indépendante, elle a été suspendue de la Chambre des communes, ce qui a donné lieu à une pétition de révocation.