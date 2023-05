Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le parti travailliste est « confiant mais pas complaisant » qu’il remportera la majorité aux prochaines élections générales, a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé.

Wes Streeting a déclaré que le parti avait fait « d’énormes progrès » depuis que Sir Keir Starmer en est devenu le chef en 2020. Le député d’Ilford North a déclaré que les électeurs qui avaient auparavant « tourné le dos aux travaillistes » « se tournaient à nouveau vers les travaillistes ».

Il a également évité de discuter de la question de savoir si le parti formerait une coalition avec les libéraux démocrates s’il n’obtenait pas la majorité aux prochaines élections générales, déclarant avec confiance : « Nous n’envisageons même pas cette perspective ».

Ses commentaires sont intervenus alors que les résultats des élections locales de jeudi semblaient suggérer que le parti est en train de reconquérir des bandes d’électeurs pro-Brexit à travers le pays. Alors que les conservateurs ont été battus lors du premier test électoral de Rishi Sunak en tant que Premier ministre, les travaillistes ont réalisé des gains significatifs et sont désormais le plus grand parti du gouvernement local.

Le parti a pris le contrôle de conseils clés, dont Stoke-on-Trent, qui a été considéré comme un test de la capacité du leader travailliste à gagner dans les domaines qui ont soutenu le Brexit en 2016. Sur la base des résultats, le parti travailliste s’attend également à récupérer des sièges dans le fort Brexit. -soutenir les circonscriptions de Great Grimsby, Redditch et Burnley lors des prochaines élections générales.

Chiffres vus par L’observateur a montré que le soutien au Labour a augmenté de sept points par rapport à 2021 dans les quartiers les plus favorables au congé.

Et un expert en sondage a dit L’indépendant que le Brexit devenait de moins en moins un facteur dans la façon dont les gens votaient.

Martin Baxter, directeur général d’Electoral Calculus, a déclaré: «Ce n’est pas le cas que les électeurs de Leave soient super attirés par le Labour, mais ils ne sont pas aussi repoussés par le Labour qu’ils l’étaient sous Jeremy Corbyn en 2019.

« En 2019, les électeurs de Leave ont été activement repoussés par le Labour, et cet effet semble maintenant s’être estompé. »

Il a déclaré que la suppression du Brexit en tant que facteur déterminant pourrait entraîner une aubaine dans les urnes pour les travaillistes lors des prochaines élections générales. M. Baxter a déclaré: « Les conservateurs ont gagné en 2019 pour quatre raisons: le charisme de Boris Johnson, l’anti-charisme de Jeremy Corbyn, la réalisation du Brexit et parce que les partis d’opposition de centre-gauche étaient divisés. »

Parmi ceux-ci, « trois des quatre avantages conservateurs ont disparu », a-t-il ajouté.

Mais alors que M. Baxter a déclaré que l’opposition au vote travailliste s’était atténuée sous Sir Keir, il a ajouté que les électeurs de Leave ne sont pas nécessairement des partisans enthousiastes du parti non plus.

M. Streeting a déclaré à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg programme : « Dans toute l’Angleterre, là où nous devons gagner pour former une majorité, les travaillistes regagnent du soutien.

« Et nous sommes convaincus que nous pouvons gagner la majorité aux prochaines élections, mais pas complaisants. »

Wes Streeting a déclaré que le parti travailliste « reconquête du soutien » dans tout le pays (PENNSYLVANIE)

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a insisté sur le fait que les conservateurs regagnent du soutien, ajoutant que les travaillistes et les libéraux démocrates « n’ont pas fait aussi bien que les sondages l’ont suggéré ». Elle a déclaré à la BBC: « Quand les gens nous verront livrer, alors nous regagnerons la confiance du peuple britannique. »

M. Baxter a déjà dit L’indépendant qu’il y a un « chemin étroit vers la victoire » pour Rishi Sunak aux prochaines élections, mais que dans l’état actuel des choses, le parti travailliste se dirige vers « une assez grande majorité ».

Lors des élections locales de jeudi, les conservateurs ont perdu 1 064 sièges – dépassant même les prévisions les plus pessimistes – et perdu le contrôle de 49 conseils.

Les travaillistes ont remporté 528 sièges et pris le contrôle de 22 conseils, tandis que les libéraux démocrates ont obtenu leur meilleur résultat depuis des décennies. Le parti a remporté 407 sièges et pris le contrôle de 12 conseils, dont beaucoup se trouvent au cœur des conservateurs.

Sir Keir a affirmé que les résultats montrent que les travaillistes sont sur la bonne voie pour former un gouvernement majoritaire lors des prochaines élections générales, qui devraient se tenir l’année prochaine.

Autre coup dur pour les conservateurs, les libéraux-démocrates visent désormais plus de 20 sièges conservateurs dans le mur bleu autrefois sûr. Les principales cibles du parti, qui est maintenant sur le « pied des élections générales », comprennent les anciens bastions du Parti conservateur tels que Stratford-on-Avon, Windsor et Maidenhead et Surrey Heath.

Les victoires à travers le mur bleu pour les libéraux démocrates pourraient voir des conservateurs de haut rang, dont Michael Gove, Nadhim Zahawi et Theresa May, évincés de leurs sièges.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a explicitement rejeté toute coalition avec les conservateurs sous M. Sunak, mais a évité d’exclure un accord de coalition avec les travaillistes, soulignant que l’objectif de son parti était de « se débarrasser des députés conservateurs ».

M. Streeting, quant à lui, interpellé dans les émissions politiques du dimanche, est apparu à plusieurs reprises pour éviter d’exclure un accord avec les libéraux démocrates.