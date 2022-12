Les travaillistes s’engagent à accélérer la répression des demandes d’asile en provenance de pays “sûrs”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont promis d’introduire un nouveau processus accéléré pour les migrants d’Albanie et d’autres pays “sûrs” dans le but d’éliminer l’énorme arriéré de demandes.

La secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a accusé le gouvernement de ne pas “avoir de prise” – affirmant qu’il était temps de mettre en place un système accéléré afin que “les demandes d’asile non fondées puissent être rejetées et renvoyées en quelques semaines”.

Le parti a cité des chiffres du ministère de l’Intérieur montrant que seulement 1% des 7 000 Albanais qui ont fait des demandes d’asile en arrivant dans de petits bateaux au cours de l’année écoulée ont vu leur cas déterminé.

Le parti signale des systèmes accélérés similaires utilisés en Suède et dans d’autres pays européens, affirmant qu’une telle approche pourrait être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire d’adopter une législation ou de faire face à des contestations judiciaires.

La dernière fois que les travaillistes étaient au gouvernement, ils ont introduit un système – controversé à l’époque – selon lequel les demandes d’asile accélérées étaient considérées comme manifestement infondées, les décisions étant prises dans un délai de sept à dix jours.

Les travaillistes ont déclaré qu’un nouveau programme accéléré permettrait au gouvernement de se concentrer sur les demandeurs d’asile qui ont fui la persécution, tout en économisant l’argent des contribuables sur l’hébergement à l’hôtel.

“D’autres pays ont mis en place ces systèmes depuis des années”, a déclaré Mme Cooper. “Mais tout ce que nous avons eu de Suella Braverman, c’est une rhétorique plus hype et des promesses d’encore plus de législation, même si la dernière série de lois n’a pas fonctionné.”

“C’est un système chaotique pour le moment – ​​la prise de décision au ministère de l’Intérieur s’est effondrée, et c’est pourquoi nous allons maîtriser cela”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Elle a ajouté: “Le travail mettrait immédiatement en place des systèmes accélérés pour maîtriser, éliminer l’arriéré et commencer à cibler les gangs criminels qui sont à l’origine de cela.”

Mme Cooper a également affirmé que Rishi Sunak avait «mis à l’écart» sa secrétaire à l’intérieur Suella Braverman et «l’excluait» des décisions clés en matière d’immigration.

“Il l’a reconduite dans ses fonctions et maintenant il l’a mise à l’écart, et il l’exclut évidemment des décisions”, a-t-elle déclaré à Times Radio.

Mme Cooper a ajouté: «C’est donc en soi chaotique. Si vous avez Suella Braverman disant une chose, vous avez [immigration minister] Robert Jenrick en dit un autre, vous avez Rishi Sunak qui dit tout autre chose… Nous recevons juste de la rhétorique de leur part. Nous n’avons pas de plans pratiques.

Le gouvernement serait en train d’examiner des plans visant à accélérer le renvoi des demandeurs d’asile des pays désignés comme “sûrs”, une liste qui inclurait l’Albanie.

Mme Braverman aurait voulu relancer la politique du gouvernement New Labour consistant à créer une soi-disant «liste blanche» de pays jugés sûrs, selon Les temps.

Cependant, une source proche du ministre de l’Intérieur a déclaré ne pas reconnaître le rapport et qu’une politique de “liste blanche” n’était pas en cours d’élaboration.