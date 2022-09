Les travaillistes semblent croire que le simple fait de ne pas être conservateurs leur donnera le pouvoir – Keir Starmer aura besoin de plus que cela

Keir peu clair

La réduction d’impôt des conservateurs pour les riches a offert à Keir Starmer un objectif ouvert d’un mile de large – et hier, il ne l’a pas raté.

En effet, il marquera dans ce filet béant pendant des mois à venir, tant l’annonce a été mal gérée.

Les travaillistes semblent croire que le simple fait de ne pas être conservateurs leur donnera le pouvoir Crédit : Getty

La conférence du Labour a montré à quel point Starmer a ramené son parti vers la raison après le cauchemar de Corbyn – même s’il l’a soutenu avec enthousiasme jusqu’au bout.

Et même s’il a dû suspendre une manivelle d’arrière-ban abusive seulement hier.

Au moins, les cinglés qui agitent des drapeaux palestiniens sont de sortie. Maintenant, les camarades chantent l’hymne national avant l’Union Jack. La banquette avant semble plus crédible.

Le discours de Starmer était bien scénarisé et prononcé. Mais alors que l’implosion de Boris Johnson et les failles du mini budget de Kwasi Kwarteng sont une occasion en or, il est manifestement malhonnête de blâmer les conservateurs pour tous les malheurs de la Grande-Bretagne.

Pendant trois ans, la campagne de Starmer pour renverser le Brexit a paralysé le Parlement. Ensuite, Covid a fermé l’économie, alors qu’il exigeait des verrouillages plus longs. La guerre de Poutine a envoyé une inflation croissante en orbite.

Starmer affirme que le gouvernement ne se soucie que des riches. Il ignore délibérément la réduction imminente de l’impôt de base, l’inversion de la hausse de l’assurance nationale et le renflouement massif des factures d’énergie.

Quand il dit qu’il va rendre la Grande-Bretagne meilleure, plus juste, plus propre et plus dynamique, comment ? Sa révolution verte est un fantasme. Quand il promet de réduire les tarifs commerciaux et de recruter une nouvelle armée de personnel du NHS, où est l’argent? Ce sont de vastes engagements.

D’autres promesses étaient tout aussi vagues, sans aucune idée de la manière de les atteindre.

Nous n’avons rien entendu de tangible pour profiter aux lecteurs de Sun ou résoudre les problèmes qui les intéressent.

Prenez l’immigration clandestine. Nous savons maintenant que le secrétaire d’État à l’Intérieur de l’ombre abandonnerait la dissuasion rwandaise et demanderait simplement plus d’aide aux Français réticents. C’est pathétique.

Et si Starmer pense que la Grande-Bretagne est enthousiasmée par une nouvelle entreprise énergétique nationalisée dirigée par Ed Miliband et les syndicats, il a un choc à venir.

Les travaillistes semblent croire que le simple fait de ne pas être conservateurs leur donnera le pouvoir.

Starmer aura besoin de plus que cela.

Farce policière

Des années de scandale et de leadership faible et éveillé ont détruit la police du Met.

Comme il est rafraîchissant, alors, d’entendre le nouveau patron Mark Rowley s’engager à enquêter sur chaque cambriolage, à extirper chaque flic corrompu et à s’assurer que sa force reste infailliblement neutre sur les causes politiques.

L’espoir n’est pas perdu. Mais il faudra peut-être beaucoup plus de temps avant que d’autres forces en proie à la folie éveillée ne suivent l’exemple du Met.

Prenez la police de Sussex, qui défend un pédophile emprisonné qui s’identifie désormais comme une femme.

Lorsque les flics ont été mis au pilori par le public pour avoir décrit ce méchant prédateur comme une femme, ils se sont plaints de « ne pas tolérer les commentaires haineux ».

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman a à juste titre frappé le toit. Pourquoi ne pas appeler chaque chef de police maintenant et faire la loi ?