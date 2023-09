Les travaillistes se dirigent vers le gouvernement après les prochaines élections générales, mais la navigation ne sera pas facile, selon un groupe d’experts

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Lle travail se dirige vers le gouvernement, selon un groupe d’experts lors d’une Indépendant événement virtuel jeudi.

Paula Surridge, professeur de sociologie politique à l’université de Bristol, a déclaré que l’humeur du peuple britannique semblait plutôt anti-conservatrice que pro-travailliste, et que le vote tactique risquait d’exagérer l’éloignement du gouvernement.

L’ensemble du panel, qui comprenait le Dr Chris Butler de l’Université d’Anvers et Sean O’Grady, rédacteur associé de L’indépendants’attendaient à ce que les travaillistes remportent les prochaines élections générales avec une majorité à peu près équivalente à celle des conservateurs lors de celles de 2019.

Si les travaillistes gagnent, le panel a convenu que le nouveau gouvernement serait confronté à des défis de taille.

Sean O’Grady a déclaré que sa promesse pré-électorale de ne pas augmenter les impôts lui poserait deux problèmes au pouvoir : « Un s’il tient parole, et un autre s’il ne le fait pas ».

Il pensait qu’il trouverait des moyens « furtifs » d’augmenter les impôts, et le panel a convenu qu’un nouveau gouvernement bénéficierait d’un délai de deux ou trois ans de la part des électeurs et serait autorisé à faire ses preuves.

Que signifierait un gouvernement travailliste pour le Royaume-Uni ?

La discussion, présidée par John Rentoul, Les Indépendants commentateur politique en chef, a conclu que, même si les militants travaillistes pourraient être déçus par la prudence de Keir Starmer à l’égard de l’Europe, du changement climatique et de la réforme électorale, l’électorat au sens large jugerait un nouveau gouvernement sur la base d’un test plus simple : sa vie serait-elle plus facile.

