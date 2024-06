Les travaillistes révèlent leur intention de modifier le financement des apprentis

Les travaillistes promettent de donner aux entreprises plus de flexibilité sur la façon dont elles dépensent l’argent du gouvernement actuellement réservé à l’apprentissage si elles remportent les élections de juillet.

Le parti travailliste avait précédemment présenté son plan pour « s’attaquer aux pénuries de compétences », mais l’annonce donne plus de détails sur la manière dont il espère que cela fonctionnera dans la pratique.

Ces entreprises, ainsi que les petites entreprises, peuvent ensuite utiliser cet argent pour former des apprentis.

Les projets du Parti travailliste concernant ce qu’il a appelé une « taxe sur la croissance et les compétences » impliquent de donner aux entreprises le choix de dépenser jusqu’à la moitié de l’argent qu’elles reçoivent pour former le personnel existant à des « compétences techniques de haut niveau » telles que la rénovation ou l’ingénierie.

Ils affirment que tous les cours devront provenir d’une liste approuvée de compétences essentielles, qui pourraient inclure des domaines tels que les compétences numériques et vertes, les services sociaux ou la garde d’enfants, et que les entreprises ne pourront pas les utiliser dans le cadre de formations internes telles que les ressources humaines ou la santé. sécurité.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que les projets du Labour réduiraient de moitié le nombre d’apprentissages et désavantageraient les petites et moyennes entreprises.

Les Libéraux-Démocrates ont déclaré que leurs propres projets consistaient à donner à chaque adulte une « somme d’argent » tout au long de sa vie professionnelle à consacrer à l’éducation et à la reconversion professionnelle.

Imran Tahir, économiste de recherche à l’IFS, a déclaré : « Les deux principaux partis ont désormais exprimé leurs aspirations à augmenter le nombre d’employés – et en particulier de jeunes employés – en formation ou en apprentissage.

« En fin de compte, les employeurs décideront comment utiliser le financement, et actuellement beaucoup choisissent de ne pas utiliser le financement disponible.

« Si ces nouveaux programmes doivent bénéficier aux salariés les plus jeunes, les deux parties devront convaincre les employeurs de modifier leurs habitudes actuelles, selon lesquelles près de la moitié des apprentissages financés par le prélèvement sont suivis par des salariés âgés de 25 ans et plus. »