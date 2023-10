Les travaillistes ont renversé une majorité conservatrice de près de 20 000 voix à Tamworth, remportant la région pour la première fois depuis une élection partielle de 1996.

Sarah Edwards du Labour a reçu 11 719 voix devant Andrew Cooper, le candidat conservateur, qui en a obtenu 10 403, soit une majorité de 1 316 pour le Labour. Le parti de Keir Starmer a enregistré une hausse de 23,89 %. Le taux de participation électorale était faible, à 35,87 %, soit un peu plus de la moitié du chiffre de 2019. Jeudi soir s’est avéré être une occasion marquante pour les travaillistes qui ont également balayé une énorme majorité conservatrice pour remporter Mid Bedfordshire, l’ancien siège de Nadine Dorries.

Dans son discours de victoire, Edwards a déclaré que les électeurs de Tamworth avaient « envoyé un message clair à Rishi Sunak et aux conservateurs : ils en ont assez de ce gouvernement défaillant, qui a fait s’effondrer l’économie et détruit nos services publics.

« Les habitants de Tamworth l’ont dit clairement. Il est temps de changer. »

Cooper, le candidat conservateur, est arrivé en retard à la salle de dépouillement. Les autres candidats attendaient sur scène l’annonce des résultats. Quelques instants avant son arrivée, les responsables du conseil ont averti les membres du parti conservateur que la déclaration pourrait avoir lieu sans lui. Un membre du personnel conservateur a été entendu dire que Cooper s’était perdu dans le parking. Il s’est finalement précipité sur scène après être entré dans la salle de dépouillement par une porte dérobée.

Après le résultat, alors qu’Edwards prononçait son discours de victoire, Cooper s’est précipitée hors de la scène et s’est précipitée vers la sortie de secours.

L’élection partielle a été déclenchée lorsque Chris Pincher, ancien whip en chef adjoint, a quitté la Chambre des communes en septembre après avoir perdu un appel contre une suspension de huit semaines du Parlement pour avoir peloté deux hommes dans un club privé l’été dernier.

Le scandale a précipité la chute de Boris Johnson, qui a démissionné de son poste de chef conservateur huit jours après que les allégations ont été rapportées pour la première fois, période pendant laquelle l’ancien Premier ministre a nié mais a ensuite admis avoir eu connaissance d’allégations distinctes portées contre Pincher avant de le nommer whip en chef adjoint.

Cooper a été critiqué cette semaine après qu’il est apparu qu’il avait partagé une publication sur Facebook en 2020 disant aux parents sans emploi qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants de « se faire foutre » s’ils paient toujours une facture de téléphone de 30 £. Rishi Sunak a refusé de condamner les commentaires de Cooper aux questions du Premier ministre, affirmant qu’il était fier du bilan du gouvernement en matière de soutien aux familles pendant la crise du coût de la vie.

Mercredi, Cooper a défendu le partage de la publication, déclarant au Daily Mirror : « Il y a trop de personnes bénéficiant d’allocations d’arrêt de travail et il faut améliorer les incitations pour inciter les gens à travailler. »

Avant les élections partielles de jeudi, les conservateurs détenaient les 12 sièges parlementaires dans le Staffordshire. En 1997, neuf des 12 députés du Staffordshire étaient travaillistes. Cela est resté le cas jusqu’en 2010, où il ne restait plus que quatre députés travaillistes. Les conservateurs ont remporté un autre siège en 2017. En 2019, les conservateurs ont remporté les trois derniers sièges restants détenus par les travaillistes.

Keir Starmer, le leader travailliste, a déclaré : « Il s’agit d’un résultat phénoménal qui montre que le parti travailliste est de retour au service des travailleurs et qu’il redessine la carte politique. À ceux qui nous ont accordé leur confiance et à ceux qui envisagent de le faire, le parti travailliste passera chaque jour à agir dans votre intérêt et à se concentrer sur vos priorités. Les travaillistes redonneront à la Grande-Bretagne son avenir.»

Lors des élections locales organisées en mai, les conservateurs ont perdu le contrôle global du conseil d’arrondissement de Tamworth après que les travaillistes ont remporté huit des dix sièges en lice.

La circonscription de Tamworth a été créée en 1997. Avant quelques modifications mineures des limites, la circonscription s’appelait South East Staffordshire et était détenue par les conservateurs de 1983 à 1996, lorsque les travaillistes ont remporté une élection partielle pour remporter le siège par 22 points. Le résultat a été considéré comme un indicateur du glissement de terrain travailliste de l’année suivante.

Le candidat travailliste à cette élection partielle, Brian Jenkin, est resté en poste jusqu’en 2010, lorsque Pincher a remporté le siège des conservateurs. La circonscription est devenue l’un des sièges conservateurs les plus forts du pays, le parti remportant 66 % des voix avec une majorité de près de 20 000 voix aux élections générales de 2019. La même proportion d’électeurs dans la circonscription a voté en faveur de la sortie de l’UE en 2016.