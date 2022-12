Les travaillistes remportent les élections partielles de Stretford et d’Urmston avec une majorité catégorique: “Les conservateurs ont abandonné”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont conservé le siège parlementaire de Stretford et Urmston dans le nord-ouest de l’Angleterre, ont montré les résultats des élections partielles annoncés aux petites heures de vendredi.

Le siège s’est rendu aux urnes pour choisir un nouveau député après la démission de l’ancienne ministre travailliste Kate Green le mois dernier après avoir été nommée adjointe au maire du Grand Manchester.

Andrew Western, le candidat du Labour pour remplacer Mme Green, a occupé le siège avec une majorité de 9 906, la deuxième victoire du parti aux élections partielles depuis l’entrée en fonction de Rishi Sunak il y a moins de deux mois.

La victoire des travaillistes intervient au milieu d’une crise du coût de la vie, d’une inflation galopante et d’une vague croissante d’actions revendicatives à travers le Royaume-Uni.

Dans son discours de victoire, M. Western a déclaré que les résultats envoyaient un “message fort” au gouvernement Sunak.

“Les conservateurs ont renoncé à gouverner et il est de plus en plus clair que le peuple britannique les abandonne”, a-t-il déclaré.

«Et les habitants de Stretford et d’Urmston ne parlent pas seulement pour cette circonscription, mais pour des millions de personnes supplémentaires dans tout le pays, qui savent que ce gouvernement nous a laissé tomber au cours des 12 dernières années.

“Douze années d’échec de gouvernement conservateur, qui touchent à leur fin.”

Bien que la majorité de 9 906 voix de M. Western soit en baisse par rapport à la majorité de 16 417 remportée par Mme Green en 2019, elle provenait d’un taux de participation considérablement réduit d’environ 25 %. Les taux de participation aux élections partielles sont souvent inférieurs à ceux des élections générales, et de nombreux électeurs sont restés à l’écart dans l’attente générale que les travaillistes gagneraient.

En termes de pourcentage, M. Western a obtenu 69,65% des voix, en hausse de 9,34% par rapport aux élections générales anticipées d’il y a trois ans – un basculement de 10,5% des conservateurs vers les travaillistes.

“Le Labour est prêt à livrer pour notre pays et seul le Labour a un plan pour les travailleurs et pour créer un avenir plus juste et plus vert”, a déclaré M. Western.

«Il ressort clairement de ce résultat ce soir, et en fait du résultat d’il y a deux semaines à Chester, que les gens sont prêts pour un gouvernement travailliste, et laissez passer le message ce soir que les travaillistes sont prêts à gouverner. Merci.”

Rapports supplémentaires par les agences