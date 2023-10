Le parti travailliste britannique a remporté deux élections partielles.

Les victoires sont un indicateur important pour les conservateurs.

Le leader travailliste Keir Starmer a célébré les résultats.

Les conservateurs du Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​subi vendredi deux défaites écrasantes dans des sièges parlementaires auparavant sûrs, soulevant des doutes sur la capacité de son parti à remporter les élections générales prévues en 2024.

Cette double défaite témoigne d’une chute spectaculaire du soutien aux conservateurs, qui ont remporté les quatre dernières élections nationales, et c’est seulement la troisième fois qu’un Premier ministre britannique perd deux élections partielles le même jour depuis 1991.

Le principal parti d’opposition, le Parti travailliste, a remporté le siège du Mid-Bedfordshire, une région située à environ 80 km au nord de Londres, avec une majorité de près de 25 000 voix, ce qui en fait le plus gros déficit que le parti ait surmonté lors d’une élection partielle depuis 1945.

Les travaillistes ont également renversé une énorme majorité dans un autre ancien bastion conservateur, Tamworth, une circonscription essentiellement rurale du centre de l’Angleterre, avec le deuxième plus grand écart entre les deux partis depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Ce sont des résultats phénoménaux », a déclaré le leader travailliste Keir Starmer dans un communiqué.

« Gagner dans ces bastions conservateurs montre que la population veut massivement du changement et qu’elle est prête à faire confiance à notre nouveau Parti travailliste pour y parvenir. »

Sunak, un ancien banquier d’investissement de 43 ans, a récemment tenté de se présenter comme un réformateur audacieux et non plus comme le technocrate prudent qui a restauré une partie de la crédibilité de la Grande-Bretagne après que des scandales et des troubles économiques ont forcé ses deux prédécesseurs à quitter leurs fonctions.

Alors que les électeurs sont en colère contre l’inflation élevée, la stagnation économique et les longs délais d’attente pour utiliser le service de santé géré par l’État, Sunak manque de temps et d’opportunités pour réduire l’écart avec le Parti travailliste, qui jouit d’une avance à deux chiffres sur le Parti conservateur dans les sondages. faire la fête depuis plus d’un an.

Un porte-parole des conservateurs a déclaré que les résultats avaient été difficiles, mais que les gouvernements ont généralement du mal à remporter les élections à mi-mandat.

Les partisans du Parti travailliste réagissent après que le candidat du Parti travailliste Alistair Strathern (non vu) remporte l’élection parlementaire partielle du Mid-Bedfordshire, au centre de comptage de Shefford, au nord de Londres. AFP Justin Tallis/AFP

Dans un discours prononcé ce mois-ci lors de la conférence de son parti, Sunak a cherché à se présenter comme un réformateur audacieux prêt à prendre des décisions difficiles pour relancer l’économie.

Sunak a annoncé son intention de supprimer une ligne ferroviaire à grande vitesse que ses prédécesseurs avaient défendue et avait précédemment annoncé son intention d’édulcorer les engagements du pays en matière de zéro émission nette.

Après la conférence, les sondages ont montré que Sunak n’avait pas réussi à réduire de manière significative son déficit avec le parti travailliste, même si ses notes personnelles se sont légèrement améliorées.

Le parti travailliste avait minimisé ses chances de remporter l’un ou l’autre siège, le porte-parole de Starmer affirmant cette semaine que son parti avait la même probabilité d’obtenir un « moonshot ».

Les élections dans le Mid-Bedfordshire et à Tamworth ont été provoquées par les démissions très médiatisées d’hommes politiques proches de l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

L’ancienne ministre Nadine Dorries a quitté son siège dans le Mid-Bedfordshire après avoir échoué à obtenir un soutien pour sa nomination à la chambre haute du Parlement.

#MISE À JOUR Le Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne a subi vendredi une deuxième défaite aux élections partielles contre les travaillistes, de mauvais augure pour le Premier ministre Rishi Sunak et les chances de son parti aux prochaines élections générales. Ayant déjà perdu le siège sûr de Tamworth, les conservateurs aussi… pic.twitter.com/e3rAM0NoIR – Agence de presse AFP (@AFP) 20 octobre 2023

Le concours à Tamworth a été déclenché lorsqu’un autre homme politique, Chris Pincher, a démissionné après avoir été suspendu du Parlement pour avoir peloté des hommes dans un club de Londres.

Les accusations portées contre lui ont contribué à l’effondrement du gouvernement de l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Les travaillistes ont remporté le siège du Mid-Bedfordshire avec une majorité de plus de 1 100 voix, renversant la majorité conservatrice de 24 664 voix lors des dernières élections générales de 2019.

La région avait déjà élu un député conservateur à chaque élection depuis 1931.

À Tamworth, la candidate travailliste Sarah Edwards a remporté le siège avec une majorité de plus de 1 300 voix, renversant la majorité conservatrice de 19 634 voix aux élections générales de 2019.