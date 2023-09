Les travaillistes refusent de s’engager à terminer intégralement le projet ferroviaire HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes refusent de s’engager à achever intégralement le HS2, après L’indépendant a révélé que le gouvernement de Rishi Sunak envisageait d’abandonner certaines parties du projet ferroviaire historique.

Sir Keir Starmer est sous pression pour sauver la ligne ferroviaire à grande vitesse après avoir rapporté que le Premier ministre et le chancelier Jeremy Hunt avaient discuté de la suppression de la phase 2, au nord de Birmingham, dans le but d’économiser de l’argent.

Mais le leader travailliste Pat McFadden a déclaré que le parti travailliste devrait examiner attentivement les coûts, compte tenu de l’inflation et du fait que le gouvernement avait mis un « point d’interrogation » sur son achèvement.

Cela survient alors que l’un des architectes travaillistes du projet ferroviaire à grande vitesse, Lord Andrew Adonis, a déclaré qu’il serait « totalement stupide et faussement économique » de supprimer maintenant des éléments clés du HS2.

Lorsqu’on lui a demandé si la pièce terminerait la ligne jusqu’à Manchester, M. McFadden a déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg: « Nous voulons voir le chemin de fer être construit. Il semble que le gouvernement mette désormais un point d’interrogation à ce sujet. Cela pourrait entraîner une révision des coûts.

Le ministre du Cabinet fantôme a déclaré : « Lorsque cela a commencé, un prix d’environ 30 milliards de livres sterling a été fixé. Ces prix n’ont pas augmenté depuis 2019 – nous avons connu depuis lors une forte inflation. Je veux donc voir ce qui se passera dans les mois à venir.

Le principal allié de Starmer, coordinateur de la campagne électorale du Labour, a déclaré : « Nous voulons que le chemin de fer soit construit – mais aussi, comme pour tout le reste, nous devons examiner les coûts de tout ce que nous faisons. »

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si le Parti travailliste s’engagerait à construire intégralement HS2, M. McFadden a déclaré à l’hôte : « Je veux voir ce que cela coûte et nous prendrons la décision dans le manifeste. »

Les députés et les maires du Nord, ainsi que les dirigeants du monde des affaires et des transports, ont réagi avec fureur après que cette publication ait rapporté que la phase 2 du HS2 pourrait être abandonnée pour des raisons de coûts.

Un devis vu par L’indépendant montre que le gouvernement a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester, mais que l’abandon de la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling.

M. Sunak souhaiterait supprimer une partie de la liaison HS2 menant au centre de Londres afin qu’elle s’arrête à six miles au nord d’Euston.

Le Premier ministre fait pression pour mettre fin à la ligne plus tôt dans la capitale, de sorte que les trains devraient s’arrêter à Old Oak Common, à six miles d’Euston, selon Les temps.

Lord Adonis, le ministre travailliste des Transports sous Gordon Brown, a partagé son horreur sur Twitter/X. « Je ne saurais trop insister sur les dommages sociaux et économiques causés au nord de l’Angleterre et à l’Écosse par l’annulation du HS2 au-delà de Birmingham », a-t-il tweeté.

Le pair, qui a été le pionnier du plan au cours de ses deux années au ministère des Transports, a ajouté : « Cela décimera Manchester, Leeds et leurs régions si W Mids-Londres est la seule route HS. HS2 devra alors être prolongé. C’est une stupidité totale et une fausse économie.

Bien que M. Sunak et M. Hunt – qui se sont rencontrés pour discuter des coûts plus tôt cette semaine – ne soient pas parvenus à une décision finale, la chancelière pourrait présenter le plan pour HS2 dès le mini-budget.

La chancelière cherche désespérément à trouver une certaine marge budgétaire pour permettre des réductions d’impôts soit à l’automne, soit dans le cadre du budget complet du printemps.

Le chef travailliste Keir Starmer est à Montréal ce week-end (Fil PA)

Parallèlement, M. McFadden a déclaré que les passeurs « dirigent à moitié » le système d’asile du Royaume-Uni. « Nous devons sévir contre cela », a-t-il déclaré à la BBC.

Lorsqu’on lui a demandé si un gouvernement travailliste imposerait une limite au nombre de migrants qu’il est prêt à accepter en provenance de l’UE dans le cadre d’un accord de retour, il a répondu que « beaucoup d’absurdités » ont été dites à propos des propositions du Labour.

« Je ne pense pas qu’il s’agira d’une répartition de chiffres, nous parlons de cas individuels où un enfant peut avoir des liens familiaux forts ici. Il ne s’agit pas de dire « nous en prendrons autant, vous en prendrez autant » – ce n’est pas le genre de négociation que nous souhaitons avoir.

Sir Keir a également attaqué et déclaré que les conservateurs avaient « pompé des conneries complètes » sur le projet du parti travailliste de rechercher un accord de retour. « Il existe évidemment un système de quotas européens pour les membres de l’UE. Eh bien, il est évident que nous ne sommes pas membre de l’UE », a-t-il déclaré à Sky News.

Le leader travailliste a ajouté : « Nous n’en ferons pas partie. Nous ne sommes pas membre de l’UE. C’est pour cela que ce que dit le gouvernement, c’est de la foutaise. Et même ce système au sein de l’UE ne fonctionne pas.»