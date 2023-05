Les travaillistes recueillent les votes du SNP et des conservateurs, selon un sondage YouGov

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes ont gagné du terrain sur le SNP depuis les dernières élections générales, selon un nouveau sondage – mais le parti de Humza Yousaf reste de loin le plus populaire d’Écosse.

Le parti travailliste a obtenu 28% de soutien dans un sondage YouGov auprès de 2800 Écossais, contre son creux historique de seulement 18% aux élections générales de 2019, tandis que le SNP a vu son soutien chuter de cinq points à 40%, selon le sondeur.

Dans le sondage, qui s’est déroulé entre le 23 janvier et le 20 avril, les conservateurs sont retombés à la troisième place. Leur soutien est tombé à 17%, a déclaré YouGov, en baisse par rapport à leur score aux élections générales.

Keith Brown du SNP a déclaré qu’il était « génial de voir que le SNP est toujours de loin le parti le plus fiable en Écosse, mais nous ne tenons absolument rien pour acquis ». Cependant, Jackie Baillie du Scottish Labour a déclaré qu’il était « clair que l’Écosse est prête pour le changement et que le Labour sera le parti qui le réalisera ».

La montée du travail dans les sondages, a déclaré YouGov, n’était pas seulement d’un côté du débat constitutionnel, avec le soutien des électeurs oui et non.

Parmi ceux qui ont soutenu le maintien au Royaume-Uni, la part du parti a augmenté de 15 points, a déclaré YouGov, en grande partie aux dépens des conservateurs qui ont vu leur soutien chuter de 12 points.

Pendant ce temps, parmi les partisans de l’indépendance, le parti a gagné huit points, a déclaré le sondeur, le SNP perdant le même pourcentage d’électeurs.

Mais, a déclaré YouGov, alors qu’environ la même proportion d’Écossais reviendrait à rompre avec le Royaume-Uni qu’en 2014, lorsqu’on leur a demandé quels étaient les trois principaux problèmes auxquels l’Écosse est actuellement confrontée, un tiers seulement des électeurs du Oui choisissent l’indépendance.

Le sondage indique que parmi ces électeurs, 62% ont choisi les soins de santé et 53% ont choisi l’économie.

Pour 2014 Aucun électeur, le sondage a révélé que 70% ont choisi la santé, 61% ont choisi l’économie et 42% ont choisi l’éducation. Seulement 4% de ceux qui ont voté pour rester au Royaume-Uni en 2014 ont choisi l’indépendance ou non de l’Écosse comme l’une des trois principales priorités.

YouGov a déclaré que le Parti travailliste gagnait du terrain parmi la cohorte d’électeurs du Oui qui ne pensent pas que l’indépendance était une priorité en ce moment, et a déclaré que le parti avait gagné 12 points au sein de ce groupe.

Le sondeur a déclaré que si le SNP détenait toujours la majorité de ces partisans de l’indépendance les plus agnostiques à 59%, le parti avait perdu 12 points depuis 2019.

Mais ceux qui considèrent l’indépendance comme une priorité pour le moment, selon le sondage, sont beaucoup plus fidèles au SNP – avec 90% soutenant le parti contre seulement 4% qui ont déclaré soutenir le parti travailliste.

Mme Baillie, chef adjointe du parti travailliste écossais, a déclaré: «Il est clair que l’Écosse est prête pour le changement et le parti travailliste sera le parti qui le réalisera.

« Les électeurs en ont assez de la sordide et de l’incompétence du SNP et des conservateurs, mais ce n’est pas aussi bon que possible.

«Le travail peut mettre fin à ce cycle de division et de déclin et se concentrer sur les problèmes qui comptent vraiment – ​​de la crise du coût de la vie au chaos dans notre NHS.

« Sous la direction d’Anas Sarwar, le Scottish Labour continuera de regagner la confiance du public afin que nous puissions offrir le nouveau départ que l’Écosse mérite. »

Un porte-parole conservateur écossais a déclaré qu’il était « clair qu’un nombre croissant d’électeurs désertent le SNP querelleux et scandalisé ».

« Alors que les nationalistes sont distraits par leur propre guerre civile, seuls les conservateurs écossais se concentrent sur les véritables priorités de l’Ecosse », a déclaré le porte-parole.

« Et les électeurs savent que dans de nombreux sièges à travers l’Ecosse, nous sommes le seul parti qui peut vaincre le SNP. »

M. Brown, le SNP MSP pour Clackmannanshire et Dunblane, a déclaré: «C’est génial de voir que le SNP est toujours de loin le parti le plus fiable à travers l’Écosse, mais nous ne tenons absolument rien pour acquis.

« Sous la direction de Humza Yousaf, nous continuerons à travailler dur pour montrer que le SNP est le seul parti offrant une alternative aux dégâts d’un système de Westminster brisé. »

«Alors que Keir Starmer traîne son parti travailliste pro-Brexit vers la droite pour s’attirer les faveurs des conservateurs, il est clair que ce n’est qu’en votant SNP que le peuple écossais sera assuré que ses priorités seront toujours prioritaires.

« Dans chaque siège détenu par les conservateurs en Écosse, le SNP est le principal challenger – seul un vote pour le SNP peut nous assurer que nous excluons les conservateurs du pouvoir à Westminster. »