Les travaillistes réaffirment leur engagement à lutter contre le racisme structurel dans un contexte de disparité des chiffres

Le parti travailliste a réaffirmé son engagement à lutter contre le racisme structurel après qu’une nouvelle analyse a montré que les ménages noirs sont cinq fois plus susceptibles d’avoir du mal à rembourser leurs factures d’énergie.

Les Noirs et les minorités ethniques étaient déjà 2,5 fois plus susceptibles d’être en situation de pauvreté relative et 2,2 fois plus susceptibles de vivre dans une pauvreté extrême (définie comme ayant un revenu inférieur de plus de 50 % au seuil de pauvreté relative) que leurs homologues blancs, quel que soit leur statut. la crise de l’énergie, selon les chiffres de l’Office for National Statistics.

L’analyse du travail a révélé que les ménages noirs sont également quatre fois plus susceptibles d’être en retard sur les paiements de loyer ou d’hypothèque que les adultes blancs. En plus de cela, plus des deux tiers des adultes noirs ont du mal à payer leurs factures d’énergie, contre 45 % de tous les adultes ; et 21% des adultes noirs déclarant être en retard de paiement, contre 5% de tous les adultes.

La crise du coût de la vie a touché de manière disproportionnée les ménages à faible revenu qui dépensent souvent une part plus importante de leurs revenus en carburant et en nourriture. Alors que l’inflation a atteint un sommet en 41 ans de 11,1 % en octobre après le mini-budget de Liz Truss, le revenu moyen des ménages après impôts a chuté de 4,3 %, la plus forte baisse jamais enregistrée.

Rishi Sunak et le chancelier, Jeremy Hunt, ont passé les jours précédant le budget d’automne à affirmer que ceux qui avaient les épaules les plus larges paieraient leur juste part. Hunt s’est engagé à protéger les plus vulnérables de la société au milieu de la pire baisse du niveau de vie jamais enregistrée.

Mais les travaillistes ont déclaré que les familles noires ont été laissées seules pour faire face à un immense tribut mental et physique pour garder un toit au-dessus de leur tête cet hiver. La secrétaire de l’ombre aux femmes et à l’égalité, Anneliese Dodds, a déclaré: «Les conservateurs ont détruit l’économie et, comme d’habitude, ils n’ont pas assumé la responsabilité de la réparer.

«Le bilan mental et physique des personnes incapables de chauffer leur maison ou de garder un toit au-dessus de leur tête est stupéfiant – et il est particulièrement intense pour les familles noires.

«Le travail a un plan à long terme pour lutter contre le racisme structurel qui marque notre société et empire la situation des Noirs, des Asiatiques et des minorités ethniques, grâce à notre loi sur l’égalité raciale. Et bien que les conservateurs ne parviennent pas à maîtriser cette crise hivernale aiguë, nous avons des politiques pratiques et de bon sens pour aider les gens à faire face au coût de la vie, notamment en isolant les maisons et en aidant à payer les frais de garde d’enfants et de haut débit.

Cela survient après que la New Economics Foundation a averti que les ménages noirs, asiatiques et d’autres minorités ethniques connaîtraient une augmentation du coût de la vie, 1,6 fois plus élevée que leurs homologues blancs, car les personnes à faible revenu ou précaires sont souvent contraintes à des arrangements plus coûteux tels que le prépaiement. compteurs, un crédit plus cher ou l’impossibilité d’acheter des biens de consommation courante comme de la nourriture en vrac.