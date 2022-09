Les travaillistes promettent une loi pour garantir que l’aide internationale s’attaque à la crise climatique

Un gouvernement travailliste adopterait une loi exigeant que les dépenses d’aide à l’étranger du Royaume-Uni donnent la priorité à l’action pour lutter contre la crise climatique, L’indépendant peut révéler.

Dans un discours prononcé à la conférence annuelle du Labour à Liverpool plus tard dans la journée, le secrétaire fantôme à l’aide internationale, Preet Gill, confirmera l’engagement du parti à rétablir l’exigence de 0,7% du revenu national pour l’aide, après qu’il a été réduit à 0,5% par Boris Johnson. .

Et elle dira qu’un gouvernement travailliste mettra l’accent sur l’utilisation de l’aide britannique aux pays en développement pour faire face à « la plus grande menace de ce siècle pour l’humanité ».

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a placé le climat au centre de la réunion de cette année, qui se déroule sous le slogan « Un avenir plus juste et plus vert ».

L’accent mis sur l’environnement reflète la préoccupation des dirigeants selon laquelle les jeunes partisans pourraient s’éloigner vers le Parti vert, ainsi que la conviction que les vagues de chaleur record de cet été ont propulsé le climat à l’ordre du jour de millions d’électeurs traditionnels.

Dans des extraits de son discours vu par L’indépendantMme Gill promet de restaurer l’indépendance de l’aide au développement à l’étranger au sein de Whitehall, après que M. Johnson a fusionné le Département du développement international avec le ministère des Affaires étrangères.

Elle dira : « La fusion idéologique de Boris Johnson a échoué.

« Il incombe maintenant aux travaillistes de réparer ces dégâts et de regagner la confiance des partenaires britanniques. Keir avait tout à fait raison lorsqu’il a qualifié la fermeture du DFID de “totalement erronée” et “insensée”, et son engagement envers le développement international montre qui il est.

“Ainsi, tout comme il y a 25 ans, le DFID a été créé pour relever les défis mondiaux auxquels nous étions confrontés, un gouvernement travailliste mettra en place un nouveau modèle doté de l’indépendance nécessaire pour relever les défis du 21e siècle : un modèle qui reconnaît le lien entre le développement et le climat. Sa mission sera de réaliser les objectifs de développement durable.

« Nous rétablirons l’engagement de la Grande-Bretagne de consacrer 0,7 % de ses revenus à l’aide.

« Et nous mettrons en œuvre un programme de développement distinct qui apportera un bon rapport qualité-prix et mettra fin à l’approche coûteuse et transactionnelle du gouvernement.

« L’urgence climatique est la plus grande menace de ce siècle pour l’humanité. C’est pourquoi j’annonce également aujourd’hui que les travaillistes légiféreront pour s’assurer que, en priorité, le budget d’aide britannique contribue à lutter contre le changement climatique.