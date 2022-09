Les travaillistes promettent un nouveau «fonds de richesse» pour donner aux contribuables une participation dans les industries britanniques vertes

Un gouvernement travailliste donnerait aux contribuables une participation dans l’industrie britannique avec la création d’un National Wealth Fund qui investirait des milliards de livres dans des entreprises vertes au cours de la prochaine décennie, selon le parti.

L’argent créé serait réinvesti dans les zones locales, s’engagera Rachel Reeves dans un discours à la conférence du travail à Liverpool.

En plus de fournir des emplois qualifiés, elle a promis «une richesse qui reviendra dans votre communauté et dans votre rue principale. Une richesse dans laquelle le peuple britannique possédera une participation ».

Les travaillistes ont également accusé les conservateurs d’avoir laissé partir de bons emplois à l’étranger pendant leurs 12 années au pouvoir.

Les plans seront calqués sur les schémas en vigueur dans des pays comme la Norvège et la France.

Le fonds fait partie de ce que le Labour dit être sa mission de «construire l’industrie britannique». L’argent serait investi dans des industries allant des usines de batteries aux aciéries propres.

L’argent proviendra du plan de prospérité verte du parti, qu’il a annoncé à la même époque l’an dernier. Un montant initial de 8 milliards de livres sterling au cours de la prochaine décennie sera mis dans un pot pour investir dans l’industrie britannique. Mais les décisions sur les investissements au jour le jour seraient prises par un nouvel organe distinct et non contrôlé par les ministres.

Les travaillistes ont suggéré que les projets qui pourraient être financés comprennent huit nouvelles usines de batteries, six usines d’acier propre, neuf ports prêts pour les énergies renouvelables, la plus grande usine d’électrolyseur d’hydrogène au monde et des grappes industrielles nettes zéro dans toutes les régions du pays.

Mme Reeves dira à Liverpool : « Ce que vous verrez dans votre ville, dans votre ville, sous le Labour est un spectacle que nous n’avons pas assez vu dans notre pays : des grues qui montent, des pelles dans le sol. Les sons et les images du futur arrivent. Des emplois sûrs et qualifiés pour les plombiers, les électriciens et les menuisiers pour les concepteurs, les scientifiques et les ingénieurs.

Elle ajoutera : « Une richesse qui reviendra dans votre communauté et dans votre rue principale. Une richesse dans laquelle le peuple britannique détiendra une participation. Une richesse qui est investie dans l’avenir de notre pays.

La proposition était un “véritable plan” pour la croissance, dira-t-elle, en référence au mini-budget de réduction d’impôts du gouvernement la semaine dernière, qui, selon les ministres, est conçu pour stimuler l’économie.

« Une économie zéro carbone – fabriquée ici… fabriquée en Grande-Bretagne », ajoutera-t-elle.

Le secrétaire fantôme au changement climatique, Ed Miliband, accusera les conservateurs de laisser « de bons emplois partir à l’étranger et de voir nos industries perdre alors que d’autres pays prennent de l’avance dans la course mondiale ».

Il ajoutera : « Nous n’en disons pas plus. Le Labour’s National Wealth Fund est basé sur une idée simple : qu’il est temps d’investir et de créer de la richesse pour ce pays, afin que nous puissions diriger le monde dans des industries telles que l’hydrogène, les véhicules électriques, l’acier vert et l’éolien offshore.

«Il s’agit de bons emplois bien rémunérés, avec des syndicats forts et de l’argent qui retourne dans les poches des Britanniques. ”