Le Parti travailliste a promis de mettre en place un groupe de travail de type COBRA qui se réunirait chaque hiver pour évaluer le risque d’inondation pour les communautés alors que certaines parties du Royaume-Uni continuent d’être frappées par de fortes pluies après la tempête Babet.

Le parti a déclaré qu’il créerait un groupe de travail sur la résilience aux inondations qui coordonnerait la préparation entre le gouvernement, les conseils locaux et les services d’urgence.

Cela survient alors que des pluies fortes et persistantes ont provoqué des perturbations le long de la côte sud de l’Angleterre, qui devraient se poursuivre jusqu’au week-end.

Le nord-est de l’Écosse se prépare à nouveau à une attaque de pluie après qu’un avertissement météorologique ait été prolongé alors que la région se remet de la tempête Babet.

L’alerte météo jaune, qui a débuté jeudi à midi, restera en vigueur jusqu’à dimanche midi.

L’avertissement devait initialement être levé samedi à midi, mais a été prolongé jusqu’à dimanche pour « tenir compte d’un dégagement probablement plus lent ».

Les travaillistes ont accusé le gouvernement de « complaisance » en matière d’inondations et ont déclaré que son nouveau groupe de travail veillerait à ce que les zones vulnérables soient identifiées à l’avance, ainsi qu’à rendre compte des progrès réalisés en matière de prévention des inondations.

Le parti a déclaré qu’il nommerait également un « ministre de la résilience » au sein du Cabinet Office pour mieux répondre aux urgences.

7h39

“Scandale des eaux usées” dans le système d’approvisionnement en eau



Le secrétaire fantôme à l’Environnement, Steve Reed, a déclaré : « Mon cœur va à toutes les familles et entreprises dont la vie et les moyens de subsistance ont été endommagés par ces inondations.

« L’approche de plâtre des conservateurs a laissé des communautés dévastées et a coûté des milliards de livres à l’économie.

“Au sein du gouvernement, les travaillistes mettront en place un groupe de travail sur la résilience aux inondations qui se réunira avant chaque hiver pour s’assurer qu’il y a une meilleure coordination entre le gouvernement national et local et les services d’urgence sur le terrain, afin de donner aux communautés et aux économies locales une bien meilleure protection contre les inondations. inondation dommage.”

4:22

Thérèse Coffey confrontée



Plus tôt cette semaine, Sky News a vu des habitants de Retford, dans le Nottinghamshire, confronter la secrétaire à l’Environnement, Thérèse Coffey sur les dégâts causés à leurs maisons par la tempête Babet.

Lucy Rose, qui a été forcée de quitter son domicile au milieu de la nuit de dimanche, a eu une discussion animée avec le ministre, au cours de laquelle elle a décrit ses difficultés à demander de l’aide après avoir été évacuée de son domicile.

Mme Coffey a haussé les sourcils cette semaine lorsqu’elle a suggéré que les dégâts causés par la tempête Babet étaient plus difficiles à prévoir car la pluie arrivait de l’est.

En réponse au groupe de travail du parti travailliste, les conservateurs ont déclaré que le parti travailliste avait « copié-collé » les mesures que le gouvernement était déjà en train de prendre, dans une possible référence à la chancelière fantôme Rachel Reeves. qui fait face à des accusations de plagiat apparent dans son nouveau livre.

“Le gouvernement dispose déjà d’une série de comités et de groupes de travail – y compris le COBRA lui-même – pour surveiller et lutter contre les inondations, notamment : le Centre de prévision des inondations, le Service national de conseil en matière d’inondations, le Centre national de situation, le Centre national de réponse aux inondations et des forums locaux sur la résilience.” a déclaré un porte-parole conservateur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:39

« Vous vous en occupez ! »



Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré : « Les inondations peuvent être dévastatrices pour les communautés – c’est pourquoi nous investissons un montant record de 5,2 milliards de livres sterling entre 2021 et 2027 pour mieux protéger des centaines de milliers de propriétés.

“Avant la tempête Babet, nous avons créé le Centre national de réponse aux inondations, qui a coordonné les opérations interinstitutionnelles et gouvernementales pour lutter contre les inondations.

“Ces préparatifs, ainsi que les efforts du personnel de l’Agence pour l’environnement et d’autres partenaires sur le terrain, ont contribué à protéger plus de 96 000 propriétés contre les inondations.”