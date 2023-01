Les travaillistes promettent de donner la première défaite au “faible” Rishi Sunak sur le projet de loi sur la sécurité en ligne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le parti travailliste de Keir Starmer s’est engagé à infliger au “faible” Rishi Sunak sa première défaite aux Communes si le Premier ministre n’accepte pas de durcir son projet de loi sur la sécurité en ligne.

La secrétaire à la culture de l’ombre, Lucy Powell, a déclaré L’indépendant que M. Sunak n’avait pas réussi à “lire la pièce” en ne menaçant que d’amendes – plutôt que de responsabilité pénale – les patrons des médias sociaux s’ils ne protégeaient pas les enfants contre les contenus préjudiciables.

Mme Powell a déclaré que le parti travailliste soutiendrait un amendement signé par près de 50 députés conservateurs pour garantir que les administrateurs des sociétés de médias sociaux risquent jusqu’à deux ans de prison s’ils ne respectent pas les nouvelles restrictions.

Le soutien travailliste de la rébellion croissante signifie que M. Sunak pourrait se diriger vers sa première défaite parlementaire – bien que la secrétaire à la culture Michelle Donelan ait déclaré qu’elle “n’excluait pas” des changements avant le vote crucial de mardi.

Mme Powell a déclaré qu’il était nécessaire de donner une responsabilité pénale pour “faire en sorte que ceux qui sont responsables de la gestion de ces plates-formes s’assoient et prennent note – parce qu’ils ne le feraient peut-être pas autrement”.

Le député travailliste a déclaré que la rébellion conservatrice «nous donne une réelle opportunité de modifier le projet de loi», ajoutant: «Beaucoup de députés essaient de faire ce qu’il faut. C’est possible [the government] concède, mais dans l’état actuel des choses, il y a de fortes chances que l’amendement rebelle soit adopté.

La dernière révolte des conservateurs fait suite aux demi-tours de M. Sunak sur les objectifs obligatoires de construction de maisons et l’interdiction des parcs éoliens terrestres, qui a vu le Premier ministre accepter des amendements rebelles signés par quelques dizaines de ses députés d’arrière-ban.

L’un des députés conservateurs à la tête de la rébellion contre la responsabilité pénale dans le projet de loi sur la sécurité en ligne a déclaré que le gouvernement avait tendu la main aux rebelles au cours du week-end dans le but d’éviter une défaite embarrassante aux Communes.

La députée Miriam Cates a déclaré que cela restait une ligne rouge pour les rebelles – y compris Priti Patel et Iain Duncan Smith – que les directeurs des entreprises de médias sociaux sont menacés de poursuites si les jeunes voient du matériel préjudiciable en ligne.

Révélant que l’amendement qu’elle a rédigé avec Bill Cash avait maintenant été soutenu par 48 députés conservateurs, Mme Cates a déclaré à GB News: “Nous pensons simplement que sans cette menace de responsabilité personnelle, nous ne verrons tout simplement pas le changement nécessaire.”

Elle a ajouté : « Le gouvernement tient à travailler avec nous. Mais nous sommes très clairs sur le fait qu’il doit y avoir cette menace de responsabilité pénale personnelle pour les administrateurs afin d’apporter le changement dont nous avons besoin.

L’ancien dirigeant a exhorté M. Sunak à aider à garantir que les patrons des médias sociaux “sont punis”. S’adressant à LBC, Sir Iain a déclaré: “Il est temps que nous nous coordonnions tous et veillons à ce qu’ils ne s’en tirent pas avec ce système très laxiste de protection des enfants.”

Cela fait suite aux critiques sur la décision du gouvernement Sunak le mois dernier de «diluer» le projet de loi en abandonnant un plan visant à interdire les contenus jugés «légaux mais nuisibles» en raison des problèmes de liberté d’expression.

Mme Powell a déclaré que M. Sunak était “déconnecté” des sentiments de son propre parti. «L’ironie est qu’ils pensaient qu’ils l’édulcoraient pour apaiser les députés d’arrière-ban, mais ils n’avaient pas lu la pièce. Il y avait beaucoup d’inquiétude à propos de l’édulcoration de la droite du parti.

Le chef de file travailliste a déclaré que le gouvernement Sunak était « incroyablement faible », ajoutant : « Je pense que beaucoup de leur côté se sentent ingouvernables, dans une certaine mesure. Là-dessus, il y a de la faiblesse et un vrai décrochage.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, n’exclut pas de modifier le projet de loi (fil de sonorisation)

Mme Powell a déclaré que “l’affaiblissement” répété du projet de loi signifiait que les travaillistes chercheraient à introduire de nouvelles lois plus strictes en priorité si le parti remportait les élections générales.

Les travaillistes tenteraient de proposer quelque chose de plus proche de la forme originale du projet de loi et donneraient à un régulateur des médias le pouvoir d’exiger que les entreprises de médias sociaux s’ouvrent sur les algorithmes utilisés pour promouvoir le matériel haineux.

“Les algorithmes d’engagement, le modèle commercial même qui récompense la controverse, récompense les opinions contrefactuelles, récompense la haine … qui a besoin de cette réglementation”, a déclaré Mme Powell.

Elle a ajouté: “Comme rédigé [in the current bill], tout ce que les régulateurs pourront faire, c’est tenir une plate-forme pour rendre compte de leurs propres termes et conditions. Nous pouvons donner à un régulateur le pouvoir de diriger les termes et conditions, et plus de pouvoirs de transparence sur les modèles commerciaux.

Le leader travailliste a également accusé le gouvernement d’une “perte totale de temps et d’argent” sur la privatisation prévue de Channel 4, annulée par le gouvernement Sunak au début du mois.

Estimant que l’ensemble du processus de planification de la vente du diffuseur, puis de l’annulation de la décision, a coûté 2 millions de livres sterling, Mme Powell a déclaré: «C’est un bon résultat – mais c’est un résultat qui était évident dès le départ. C’était difficile de trouver quelqu’un qui pensait que c’était une bonne idée.