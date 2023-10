Les travaillistes promettent 100 millions de livres sterling pour garder les enfants hors de la rue avec 90 centres de jeunesse

La ministre de l’Intérieur de SHADOW, Yvette Cooper, a promis aujourd’hui un fonds « d’amour dur » de 100 millions de livres sterling pour garder les enfants hors de la rue et les dissuader d’un mode de vie de gangster.

Dans un discours prononcé lors de la conférence travailliste à Liverpool, Mme Cooper a promis d’ouvrir 92 centres de jeunesse dotés de personnel de soutien en santé mentale et de policiers de quartier.

La secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, s’exprime lors de la conférence annuelle du Parti travailliste à Liverpool. Crédit : Reuters

Les éducateurs aideront les adolescents perdus et vulnérables qui risquent de rejoindre les gangs de drogue.

Mme Cooper a déclaré à des centaines de délégués que son « programme pour les jeunes futurs » « soutiendrait les adolescents et les familles dans une période difficile de leur vie ».

Selon le groupe de réflexion Crest, 200 000 enfants sont actuellement vulnérables à de graves violences.

Et l’année dernière a vu le plus grand nombre de personnes tuées avec un couteau depuis plus de 70 ans, la plus forte augmentation étant enregistrée parmi les jeunes hommes âgés de 16 à 17 ans.

Mme Cooper a déclaré : « Les jeunes ont été totalement déçus par ce gouvernement conservateur, qui n’a pas reconnu la vulnérabilité croissante de nombreux adolescents – que ce soit en raison de la montée des gangs dans les comtés, de l’impact des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux ou de la pandémie. .

« Nous avons besoin d’interventions urgentes pour empêcher les jeunes de se laisser entraîner dans la criminalité ou l’exploitation. »

Le Shadow Home Secretary a ajouté : « Pendant trop longtemps, les adolescents ont été poussés de pilier en poste entre les autorités locales, les services de santé mentale, la police et les équipes de délinquance juvénile.

« C’est pourquoi nous mettons en place une initiative intergouvernementale « d’amour dur », avec de nouveaux pôles de jeunesse et des plans locaux appropriés pour identifier les personnes les plus à risque et les aider à accéder au soutien dont elles ont besoin.

Le programme Young Futures et les pôles jeunesse seront développés en coordination avec les chefs des conseils locaux et les experts en santé mentale des jeunes.

Le programme se concentrera principalement sur la criminalité au couteau, mais il s’étendra éventuellement à d’autres domaines, notamment l’éducation et les carrières.