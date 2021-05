Les travaillistes prennent la tête du premier tour de la course à la mairie des West Midlands

Le parti travailliste a pris une avance surprise au premier tour du scrutin pour le maire de West Midlands, avec Liam Byrne récoltant 102 276 voix contre 84 817 du conservateur Andy Street.

L’ancien ministre du cabinet Byrne et l’ancien chef de John Lewis Street passent maintenant à un deuxième tour de scrutin, avec un résultat final attendu tard samedi après-midi.

La victoire du parti travailliste marquerait une consolation significative pour Sir Keir Starmer, refusant à Boris Johnson un triplé dans les trois plus importants affrontements électoraux du «super jeudi» en Angleterre, après les triomphes catégoriques des conservateurs à l’élection partielle de Hartlepool et la course au maire de Tees Valley .

Un sondage avant le concours des West Midlands a suggéré que M. Street était sur le point d’étendre la majorité minime qu’il avait obtenue en 2017, lorsqu’il a scié Sion Simon du Labour de 50,4 à 49,6% au deuxième tour.

M. Byrne, le député de Birmingham Hodge Hill qui a servi dans le cabinet de Gordon Brown de 2008 à 2010 et a laissé une note au Trésor pour dire à son successeur qu’il n’y avait «pas d’argent», ne doit maintenant recueillir qu’environ 5000 votes de deuxième préférence pour gagner la mairie de West Midlands.

Les assistants travaillistes espéraient obtenir ce nombre parmi les 12 435 qui ont voté vert et 9 294 qui ont soutenu les démocrates libéraux au premier tour, avec 3 496 autres votant pour Reform UK.