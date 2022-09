Les travaillistes placeraient la crise climatique au cœur de la politique étrangère, promet David Lammy

Un gouvernement travailliste placerait la lutte contre le changement climatique au cœur de ses relations internationales, a déclaré le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy. L’indépendantavant un discours engageant le parti pour “une politique étrangère à dimension verte”.

Cet engagement est un écho délibéré de la « politique étrangère à dimension éthique » du prédécesseur de l’ère Blair, Robin Cook, qui a marqué un profond changement dans les priorités du Royaume-Uni pour inclure les droits et les valeurs dans les évaluations de l’intérêt national.

La promesse de M. Lammy sera prononcée lors d’un discours à la conférence annuelle du Labour, où le parti de Sir Keir Starmer vise à établir des lignes de démarcation claires avec les conservateurs de Liz Truss avant les élections générales prévues dans un peu plus de 18 mois.

Et cela fait suite au dévoilement par Sir Keir d’un plan pour contrer le programme de réduction des impôts du gouvernement conservateur en réduisant les émissions de gaz à effet de serre en doublant l’énergie éolienne terrestre, en triplant l’énergie solaire et en quadruplant plus que la production éolienne offshore pour créer une électricité autosuffisante et à zéro carbone. réseau.

L’engagement de M. Lammy est une ligne de démarcation qui, selon lui, trouvera un écho auprès des électeurs de tous les horizons politiques, préoccupés par le “recul” de Mme Truss sur l’environnement, à la suite des coupes conservatrices dans l’aide à l’atténuation du climat dans le monde en développement et à la relance de la fracturation hydraulique et des licences pétrolières. au Royaume-Uni.

La nomination du climato-sceptique Jacob Rees-Mogg au poste de secrétaire aux affaires chargé de la politique énergétique a fait “des frissons dans le dos” de beaucoup, même des députés conservateurs vus froncer les sourcils d’inquiétude sur les banquettes alors qu’il déclarait la fin de l’interdiction de la fracturation hydraulique, a déclaré M. Lamy.

“Ils savent que nous les poursuivrons très durement sur la fracturation hydraulique”, a-t-il déclaré. «Il y a des sièges dans le Yorkshire, dans le mur rouge, dans les Midlands, il y a des sièges dans le sud-ouest où ils savent que nous allons les poursuivre, et les députés conservateurs vont être expulsés s’ils acceptent cela. ”

Il a déclaré que l’administration conservatrice semblait ramer à contre-courant de la prise de conscience croissante du public que l’action contre le changement climatique – et le rétablissement de l’objectif de 0,7% pour l’aide internationale en proportion du PIB, auquel le parti travailliste s’est également engagé – ne devrait pas être considéré comme une ponction financière sur le Royaume-Uni, mais comme un élément essentiel de la préservation du niveau de vie à la maison.

La guerre en Ukraine a rendu la Grande-Bretagne vulnérable aux caprices des «autocrates des combustibles fossiles» dans des pays comme la Russie, renforçant massivement les arguments en faveur d’investissements dans les énergies renouvelables propres et locales, a-t-il déclaré.

Robin Cook a précédemment parlé de « politique étrangère à dimension éthique » (Getty Images)

Et il a ajouté que la préoccupation concernant le réchauffement climatique était désormais fermement ancrée dans le courant dominant, comme en témoigne l’intérêt sans précédent suscité par le sommet sur le climat COP26 de l’année dernière à Glasgow.

“Les familles britanniques ordinaires, les retraités, les cinquantenaires, creusant dans leurs jardins, plantant des légumes peuvent voir les effets du climat dans leurs communautés”, a-t-il déclaré. “Les gens reconnaissent la connectivité entre nous ayant un été chaud et des inondations dévastatrices dans un pays comme le Pakistan qui sont de nature presque biblique.”

Dans son discours à la conférence de Liverpool mardi, M. Lammy promettra de faire de la crise climatique un point permanent à l’ordre du jour du Conseil de sécurité nationale du Premier ministre, afin de garantir qu’elle soit prise en compte dans toute évaluation des menaces auxquelles le Royaume-Uni est confronté.

Il s’engagera à faire peser le poids de la Grande-Bretagne sur la volonté d’une nouvelle loi internationale sur l'”écocide”, qui pourrait voir des États ou des entreprises poursuivis devant la Cour pénale internationale pour destruction “à grande échelle, gratuite et illégale” de l’environnement.

Et il s’engagera à utiliser la position du Royaume-Uni en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour mener une campagne en faveur de l’ajout de l’action climatique en tant que quatrième “pilier” aux trois objectifs fondamentaux des Nations Unies que sont la paix, les droits de l’homme et le développement.

“La crise climatique est le plus grand défi auquel le monde est confronté”, a déclaré M. Lammy aux délégués.

Truss fait pression pour plus de fracturation hydraulique et de forage pétrolier (AFP via Getty Images)

« Ce n’est pas une menace lointaine. Il est là aujourd’hui, dévastant la vie de millions de personnes. Des horribles incendies de forêt en Australie et en Californie aux tempêtes de sable suffocantes de Bagdad et aux horribles inondations au Pakistan.

«Tandis que Liz Truss essaie de revenir sur nos engagements nets zéro, la politique étrangère du parti travailliste sera verte.

“Tout comme Robin Cook avait raison d’introduire une ‘dimension éthique’ dans notre politique étrangère dans les années 1990, il est juste que le prochain gouvernement travailliste introduise une ‘dimension verte’.”

M. Lammy a déclaré que sa visite à l’Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière avait montré à quel point l’attention internationale était concentrée sur deux sujets : la guerre en Ukraine et la crise climatique.

Les conversations avec les dirigeants des pays du Sud ont reflété une profonde inquiétude quant à l’impact des réductions de l’aide britannique sur la capacité des pays les plus pauvres à financer des programmes de réduction des émissions de carbone et à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

“Pour eux, l’urgence climatique reste la première chose et ils sont vraiment, vraiment préoccupés par les coupes britanniques dans l’aide et le soutien à leurs plans climatiques”, a-t-il déclaré.

Cela s’est reflété non seulement dans la réduction de l’aide globale à 0,5% du PIB, mais aussi dans les décisions de rééquilibrer l’aide des programmes internationaux vers des accords plus transactionnels avec des pays individuels, ainsi que de prendre le coût de 3 milliards de livres sterling de la réinstallation des réfugiés ukrainiens de le budget de l’aide.

M. Lammy dit que la crise climatique est une menace actuelle, pas lointaine (Médias PA)

“Tout cela a un effet significatif sur la plupart des pays du Sud, car nous sommes des leaders mondiaux du développement depuis une génération”, a-t-il déclaré.

“Il est extrêmement important en ce moment de redoubler d’efforts dans les engagements mondiaux concernant l’urgence climatique, de ne pas reculer et de suggérer qu’il existe désormais d’autres priorités mondiales.”

M. Lammy a réitéré le soutien du parti travailliste à la résistance du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’invasion russe et a déclaré que le soutien britannique se poursuivrait sans relâche en cas de changement de gouvernement à Westminster.

Il a catégoriquement rejeté les suggestions de pourparlers avec le Russe Vladimir Poutine pour rechercher un accord de paix.

“Ce que nous avons vu est une contre-offensive efficace qui a vu Poutine perdre du terrain en Ukraine et devoir mobiliser le public russe”, a déclaré M. Lammy. « Les gens descendent dans la rue à Moscou et à Saint-Pétersbourg à la suite de ces actions.

“Ce n’est pas le moment de capituler.”

Il appartenait au président Zelensky, et non aux dirigeants occidentaux, de définir les conditions acceptables pour tout accord de paix, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté : “La paix est mieux obtenue si la Russie retire ses troupes, dépose ses armes et se retire de cette occupation d’immenses pans du pays”.

Keir Starmer présentera son argumentaire pour un nouveau gouvernement travailliste lors de la conférence du parti (PENNSYLVANIE)

Avant une probable dispute de conférence avec le fort contingent anti-Brexit du Labour, M. Lammy a clairement indiqué que la direction du parti n’avait pas l’intention de rouvrir la dispute sur l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE.

Un gouvernement travailliste supprimerait le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord de Mme Truss “le premier jour” et n’hésiterait pas – comme l’a fait le Premier ministre – à qualifier la France d'”amie”, a-t-il déclaré.

Les travaillistes seraient prêts à négocier positivement avec l’UE sur des sujets controversés tels que les accords vétérinaires, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, l’équivalence de la réglementation financière et la coopération scientifique.

Mais sur la question de rejoindre le marché unique, l’union douanière ou même l’UE elle-même, il a été franc.

“La définition de la folie est de faire la même chose encore et encore”, a-t-il déclaré. « J’étais très en vue dans les campagnes contre la sortie de l’Union européenne. J’ai perdu. Vous devez accepter quand vous perdez.

« Je ne pense pas que le public britannique nous remercierait d’avoir remis en question cette période très, très amère de notre histoire récente. Nous sommes donc en dehors de l’Union européenne, nous devons tirer le meilleur parti des opportunités que cela nous donne – et cela présente des opportunités – et, évidemment, atténuer le mauvais accord qui a été conclu par Boris Johnson.”

La conférence du Labour verra le parti, pour la première fois depuis des années, se joindre à une interprétation de l’hymne national, dans ce que de nombreux observateurs ont vu comme une tentative de se débarrasser des allégations de manque de patriotisme remontant aux années Jeremy Corbyn.

M. Lammy a dit L’indépendant il chantait avec enthousiasme et riait des suggestions dont le parti travailliste avait besoin pour prouver son patriotisme.

“Bien sûr, nous sommes un parti patriotique”, a-t-il déclaré. « Je suis un ancien choriste de la cathédrale ; J’ai chanté l’hymne national toute ma vie.

«Je pense que le décès de la reine nous rappelle à tous ce qui nous unit et je pense que Keir le ressent très vivement. Je le soutiens en cela.

« Nous sommes le parti qui a créé l’Otan après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes le parti qui a donné au Royaume-Uni le National Health Service.

“Je pense que c’est formidable de chanter l’hymne national lors de la conférence de notre parti, et je chanterai de tout mon cœur.”