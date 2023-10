Les travaillistes ont l’intention d’inclure le « parti » dans leur conférence annuelle alors que les cartons d’alcool sont déchargés avant le rassemblement de Liverpool

Le LABOR a l’intention d’inclure le « parti » dans sa conférence annuelle.

Des dizaines de boîtes de gin Tanqueray et de vodka Ketel One sont déchargées pour les députés et les milliers de délégués avant le rassemblement de cinq jours à Liverpool.

Les travaillistes ont l’intention d’inclure le « parti » dans leur conférence annuelle Crédit : CHRIS NEILL

Des dizaines de cartons de gin Tanqueray et de vodka Ketel One ont été déchargés pour les députés Crédit : Olivia West – The Sun

La semaine dernière, des palettes de champagne et de bière Peroni ont été livrées à la conférence du parti conservateur à Manchester avant leur jamboree annuel.

La conférence du parti travailliste s’ouvre aujourd’hui avec l’engagement de la chef adjointe Angela Rayner d’améliorer la situation des travailleurs si son parti reprend le pouvoir.

Les travaillistes ont battu le SNP de Humza Yousaf lors d’une élection partielle cruciale à Westminster.

Le nouveau Premier ministre a reçu un coup dur lorsque Michael Shanks a remporté le siège de Rutherglen et Hamilton-Ouest avec 17 845 voix, soit une part stupéfiante de 58 % des voix.

Et la marge de victoire lors du premier test électoral majeur pour M. Yousaf est susceptible de faire craindre un effondrement des élections générales pour les Nats.

Le parti travailliste de Sir Keir Starmer a remporté le siège remporté par l’ancienne députée du SNP Margaret Ferrier en 2019, avant d’être évincée à la suite de son infraction à la loi de Covid.

Michael Shanks du Parti travailliste a remporté 17 845 voix, soit 58,4 pour cent des voix, et Katy Loudon du SNP a totalisé 8 399 voix.

Les résultats placent le parti travailliste 31 points devant le SNP, qui a remporté le siège en 2019 avec une part de 27,9 pour cent.