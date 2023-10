Les travaillistes ont lancé Laphonza Butler – et pourraient détenir les clés d’une candidature au Sénat

Si elle décide de lancer une campagne, les travaillistes – un pilier politique dans la profonde Californie – pourraient être une source décisive d’argent, de puissance de jeu et de crédibilité qui différencient le majordome démocrate des démocrates bien plus établis dans la course : Rep. Adam SchiffRép. Katie Porteret Rép. Barbara Lee.

Mais l’examen est déjà en cours ou sur le point de démarrer pour de nombreuses sections locales et coalitions syndicales, dont les dirigeants ont déclaré que même l’implication potentielle de l’un des leurs ne les inciterait pas à faire une pause. Dans certains cas, les statuts d’approbation imposent de lourdes exigences, comme le vote à la majorité qualifiée, qui pourraient signifier qu’aucun démocrate ne remporte la primaire. Et il est peu probable que les syndicats changent les règles après que Schiff, Porter et Lee se soient déjà efforcés de les convaincre.

« Notre processus reste le même », a déclaré Lorena Gonzalez, dirigeante de la California Labour Federation, un groupe regroupant certains des syndicats les plus importants de l’État.

« Nous avons déjà parcouru le chemin, nous avons interviewé trois candidats », a-t-elle déclaré, faisant référence aux trois membres de la Chambre candidats à la succession de feu la sénatrice Dianne Feinstein, décédée jeudi soir.

Butler, qui a été nommé dimanche et a prêté serment mardi, ne devrait pas prendre de décision avant le service commémoratif de Feinstein jeudi à San Francisco. La Californie tiendra ses élections primaires en mars, les deux premiers obtenant les voix se qualifiant pour le second tour en novembre. La position du parti travailliste pourrait grandement contribuer à déterminer si Butler brigue un mandat complet.

Le Syndicat national des travailleurs de la santé a adressé mardi une invitation de dernière minute à Butler pour son forum des candidats ce week-end à Los Angeles, auquel participent tous Schiff, Porter et Lee. La porte-parole de Butler a déclaré qu’elle serait à Washington ce week-end. Le syndicat poursuit comme prévu son processus d’approbation : une période de vote de 48 heures immédiatement après le sommet de dimanche.

Si elle rejoignait le terrain, Butler serait confrontée à un ensemble d’obstacles redoutables pour dépasser le trio de démocrates de la Chambre qui ont déjà passé des mois à collecter des fonds et à se présenter aux électeurs.

Ces candidats ont également courtisé les travailleurs avec diligence, consacrant des heures à la préparation des événements et des forums et en rejoignant les lignes de piquetage. Schiff a déjà accumulé le soutien d’une demi-douzaine de syndicats à l’échelle de l’État. Comme Schiff, Lee et Porter ont reçu les éloges des défenseurs des droits du travail pour leur soutien énergique à des politiques telles que la PRO Act, une priorité syndicale éternelle qui atténue les obstacles à la syndicalisation.

Mais même si les différences en matière de politique du travail entre les trois sont à peine perceptibles, Butler a l’avantage unique d’avoir été dans les tranchées.

« Le sénateur Butler est quelqu’un que je connais et avec qui j’ai travaillé très étroitement », a déclaré Kokayi Kwa Jitahidi, directeur politique du Conseil des métiers du bâtiment et de la construction de l’État de Californie, décrivant Butler comme « un formidable leader » dans la campagne pour un Salaire minimum de 15 $.

Jitahidi a souligné que les métiers n’avaient pas donné leur aval et se préparaient à « toutes les éventualités » – y compris l’entrée potentielle de Butler. Ils ne sont pas seuls.

« Nous n’avons apporté aucune approbation et avons le temps d’examiner tous les candidats », a déclaré le président de la CFT, Jeff Freitas, dont le syndicat représente les éducateurs.

Cette incertitude crée également des opportunités pour Butler. Certains des syndicats et coalitions syndicales les plus importants de l’État n’ont pas encore fait leur choix dans la course au Sénat américain, notamment la California Teachers Association et le SEIU California, la rampe de lancement politique de Butler.

Une décision du SEIU de soutenir Butler pourrait fondamentalement remodeler la course, et le groupe a pris soin mardi d’éviter de prendre parti. Le directeur politique Oscar Lopez a déclaré dans un communiqué que « si et quand il y aura d’autres candidats déclarés dans la course, nous déciderons de la manière dont nous allons de l’avant ».

Les responsables syndicaux et les stratèges ont décrit une situation fluide qui dépend en grande partie de la prochaine décision de Butler. Les gens se méfient également des erreurs de calcul et du soutien de Butler pour la voir perdre face à un démocrate mieux financé comme Porter, une star progressiste qui a levé près de 8 millions de dollars au premier semestre 2021, ou Schiff, qui dispose de 32 millions de dollars et a le pouvoir. soutien de la présidente émérite Nancy Pelosi.

Mais un vétéran de la campagne, qui a obtenu l’anonymat pour parler de l’évolution rapide de la situation, a prédit que les syndicats se regrouperaient largement derrière Butler.

« Si elle se présente, il n’y a pas d’autre endroit pour les syndicats », a déclaré le vétéran de la campagne, « et il ne devrait pas y en avoir ».

Une avalanche de conversations et de textes ricochant entre les dirigeants syndicaux reflète à quel point la mort de Feinstein – et l’ascension de Butler – ont bouleversé la course au Sénat. Les responsables syndicaux estiment qu’ils avaient trois choix judicieux avant l’arrivée de Butler. Maintenant, ce choix devient plus difficile.

« Tous ceux qui se présentent sont des amis à nous », a déclaré Jitahidi. « Comment analyser leurs CV et leurs historiques et en choisir un ? C’est un défi auquel tous les syndicats, j’en suis sûr, sont confrontés.

Melanie Mason et Blake Jones ont contribué à ce rapport.