Les travaillistes ont critiqué le pamphlet montrant Boris Johnson avec le Premier ministre indien avec la note « Ne risquez pas un député conservateur qui n’est pas de votre côté

LABOR a été critiqué pour avoir colporté une « politique de division méchante » après avoir tapissé Batley & Spen de tracts « sifflet de chien » attisant les tensions religieuses.

Le pamphlet provocateur montre Boris Johnson serrant la main du Premier ministre indien Narenda Modi – qui est hindou – et met en garde : « Ne risquez pas un député conservateur qui n’est pas de votre côté ».

Le tract des élections partielles travaillistes sous le feu des critiques

La candidate travailliste à l’élection partielle de Batley et Spen, Kim Leadbeater, fait campagne pour le siège précédemment détenu par sa sœur, Jo Cox, qui a été assassinée en 2016 Crédit : Getty

Les tensions sont à leur point d’ébullition dans la ville du West Yorkshire, où de nombreux électeurs sont d’origine pakistanaise et musulmane et critiquent massivement le régime indien.

Le flambeur d’extrême gauche George Galloway, qui participe également au concours, a passé des mois à jouer sur ces divisions dans sa tentative d’arracher le siège du mur rouge.

Des députés conservateurs enflammés ont accusé le candidat travailliste local Kim Leadbeater de s’enfoncer dans la politique des caniveau avec le matériel.

Ils ont déclaré que le tract se moquait de sa prétention d’essayer d’unir et de guérir les divisions mises à nu par la compétition électorale partielle de plus en plus amère.

C’est une politique méchante et qui divise Amanda Milling, présidente et députée du Parti conservateur

La présidente du parti conservateur et députée Amanda Milling fulminait : « C’est une politique désagréable et qui divise.

« Une fois de plus, les travaillistes font de la politique plutôt que de se concentrer sur les problèmes qui comptent alors que le pays se remet de la pandémie. »

Mme Leadbeater se présente pour protéger l’héritage de sa sœur Jo Cox, la défunte députée travailliste de Batley & Spen qui a été brutalement assassinée par un fanatique d’extrême droite il y a cinq ans.

Mais les conservateurs l’ont accusée d’avoir utilisé les mêmes tactiques sales pour lesquelles elle a critiqué ses ennemis.

La députée Amanda Milling a qualifié le tract travailliste de « méchant » Crédit : Alamy

Le député conservateur David Morris a déclaré: « Il est profondément décevant de voir les travaillistes recourir à la politique des sifflets de chien lors de la campagne électorale partielle.

« Cela attise la division, c’est odieux et se moque de la politique plus douce et plus douce que prétendent les travaillistes qu’ils veulent poursuivre.

« Sir Keir Starmer doit désavouer ces tracts et s’en excuser.

« S’il ne le fait pas, cela montre qu’il est heureux de s’asseoir et de se plier à la politique de division dans une tentative désespérée de s’accrocher au siège et d’éviter son propre défi de leadership. »

Kevin Hollinrake, un autre député conservateur qui a fait campagne pour le siège, a déclaré : « C’est un truc désespéré.

« Kim Leadbeater a fait des commentaires très sensés la semaine dernière sur l’arrêt de toute cette division. Maintenant, elle alimente cette même division. C’est profondément source de division. »

Le flambeur d’extrême gauche George Galloway participe également au concours Crédit : Alamy