Les travaillistes obligeront les Communes à voter sur un financement de rattrapage des écoles «totalement insuffisant»

Les travaillistes vont forcer un vote à la Chambre des communes sur les plans de rattrapage scolaire du gouvernement dans l’espoir d’embarrasser les ministres pour un financement «totalement insuffisant» qui a déjà conduit à la démission du tsar de la relance de l’éducation.

Le gouvernement a annoncé un nouveau programme de financement de 1,4 milliard de livres sterling pour aider les enfants à rattraper l’apprentissage perdu en raison des blocages de Covid, la majeure partie de l’investissement étant destinée au tutorat.

Sir Kevan Collins a démissionné de son poste de commissaire à la relance de l’éducation à la suite de l’annonce, affirmant que le soutien « est loin de répondre aux besoins ».

Les travaillistes prévoient d’utiliser mercredi un débat de l’opposition à la Chambre des communes pour faire pression sur les ministres afin qu’ils fassent volte-face sur le plan de financement en encourageant les députés conservateurs à se rebeller et à exiger plus d’argent pour les écoles.

« Les conservateurs ont traité les enfants après coup tout au long de la pandémie et les négligent maintenant dans notre rétablissement », a déclaré Kate Green, la secrétaire fantôme à l’éducation.

« La démission de Kevan Collins montre clairement que le plan de relance de l’éducation du gouvernement est totalement insuffisant pour aider chaque enfant à se remettre de ces impacts de la pandémie. »

Le député travailliste a ajouté: « Les députés conservateurs auront désormais la possibilité de se lever et de voter pour l’avenir de nos enfants. »

Robert Halfon, le président conservateur du comité de l’éducation des Communes, a fait part de ses inquiétudes concernant les dispositions actuelles, les qualifiant de « fragmentaires ».

La députée conservatrice Anne-Marie Morris a également demandé si le Trésor « comprenait le monde réel » à la suite d’informations selon lesquelles Rishi Sunak, le chancelier, avait bloqué les arguments de Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, pour de l’argent supplémentaire.

Sir Kevan aurait fait pression pour un fonds de récupération de l’apprentissage de 15 milliards de livres sterling – 10 fois plus que celui annoncé par M. Williamson – et 100 heures d’enseignement supplémentaires par élève dans le cadre de ses recommandations pour lutter contre l’apprentissage perdu.

Il a également recommandé que les écoles et les collèges soient financés pour une prolongation flexible du temps scolaire – l’équivalent de 30 minutes supplémentaires chaque jour.

Sur le nouveau paquet de financement, 1 milliard de livres sterling servira à étendre le tutorat disponible dans les écoles et les collèges, tandis que le reste servira à permettre à certains étudiants de 13e année de répéter leur dernière année et à la formation et au soutien du personnel.

L’Education Policy Institute (EPI), un groupe de réflexion, a déclaré que le coup de pouce de 1,4 milliard de livres sterling représentait environ 50 livres sterling de plus par élève chaque année et a qualifié cela de « fraction du niveau de financement requis pour inverser la perte d’apprentissage constatée par les élèves ». depuis mars de l’année dernière.

Conjugué à un programme de 1,7 milliard de livres sterling annoncé plus tôt cette année, l’EPI a estimé que le financement global du gouvernement pour la reprise de l’éducation s’élevait à un total d’environ 310 livres sterling par élève sur trois ans.

Cela se compare à un financement total équivalent de 1 600 £ par élève réservé aux États-Unis et de 2 500 £ par élève aux Pays-Bas au cours de la même période, a déclaré l’Education Policy Institute.

Les chefs d’établissement ont déclaré que le dernier paquet ne répondrait pas aux besoins des élèves pour inverser les dégâts de la pandémie de coronavirus sur l’éducation, qui a fait que la plupart des élèves ont passé des mois hors de l’école au total.

Interrogé sur les estimations de l’EPI, le dernier lot de financement de rattrapage s’élève à 50 £ par élève et par an, Gavin Williamson a déclaré cette semaine à LBC : « C’est tout à fait sans précédent d’obtenir ce montant d’argent en dehors d’un examen des dépenses. »

Annonçant le financement de 1,4 milliard de livres sterling, le secrétaire à l’Éducation a déclaré que cela « contribuerait grandement à stimuler l’apprentissage des enfants » à la suite de la perturbation de Covid et « aiderait à réduire l’écart de réussite que nous nous efforçons d’éradiquer ».

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: « Nous nous sommes engagés dans un plan de relance de l’éducation ambitieux et à long terme, comprenant un investissement à ce jour de plus de 3 milliards de livres sterling et une expansion significative de notre programme de tutorat, pour aider les enfants et les jeunes à rattraper l’apprentissage perdu pendant la pandémie. »

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse