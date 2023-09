Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Keir Starmer a déclaré que le parti travailliste « ne voulait pas s’écarter » des règles de l’UE – et a suggéré que cette approche pourrait faciliter les relations avec le bloc.

Le leader travailliste a déclaré que plus le Royaume-Uni et Bruxelles « partagent un avenir ensemble », moins il y aura de frictions entre les deux.

Ces commentaires, faits lors d’une réunion des dirigeants de centre-gauche au Canada, offrent une rare fenêtre sur la réflexion de l’opposition sur l’Europe, le leader travailliste ayant auparavant fait preuve de prudence sur les détails de ses projets visant à aligner plus étroitement la Grande-Bretagne sur l’UE.

Sir Keir a déclaré cette semaine qu’il ferait pression en faveur d’une amélioration des relations commerciales avec l’UE si les travaillistes formaient le prochain gouvernement. Dans le même temps, la France et l’Allemagne feraient pression pour proposer à la Grande-Bretagne une « adhésion associée » à l’UE.

Dans des images d’un sommet à Montréal samedi, diffusées par Sky News, Sir Keir a déclaré : « La majeure partie du conflit avec le Royaume-Uni se situe en dehors du [EU] se pose dans la mesure où le Royaume-Uni souhaite diverger et faire des choses différentes du reste de ses partenaires de l’UE.

« De toute évidence, plus nous partageons des valeurs, plus nous partageons un avenir commun, moins il y a de conflits. Et en fait, différentes manières de résoudre les problèmes deviennent disponibles.

« En fait, nous ne voulons pas diverger, nous ne voulons pas abaisser les normes, nous ne voulons pas détruire les normes environnementales, les normes de travail pour les personnes qui travaillent, les normes alimentaires et tout le reste. »

Certains partisans du Brexit ont fait valoir que quitter l’Union européenne offre l’opportunité de modifier les réglementations dans des domaines tels que les normes de produits ou l’environnement – ​​qui avaient déjà été convenues à Bruxelles alors que la Grande-Bretagne était membre de l’Union.

D’autres voix, telles que les syndicats et les environnementalistes, ont déclaré que les règles de l’UE contribuaient à maintenir des normes britanniques élevées et ont mis en garde contre les divergences.

Et les entreprises ont également averti que toute divergence par rapport à l’UE pourrait engendrer des coûts supplémentaires.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit négocié par Boris Johnson, les règles du Royaume-Uni s’écarteront progressivement de celles de l’UE – bien que les projets visant à purger immédiatement les livres de statues de toute la législation européenne aient été abandonnés par Rishi Sunak.

D’autres approches du Brexit, comme le maintien dans le marché unique, nécessiteraient que la Grande-Bretagne reste synchronisée avec les règles de l’UE – mais réduiraient les barrières commerciales par rapport à aujourd’hui.

Sir Keir a toutefois exclu de réintégrer le marché unique ou une union douanière.

Lors des négociations sur le Brexit, l’UE a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que le Royaume-Uni tente de déréglementer son économie pour aller à l’encontre des normes européennes.

Certaines divergences se sont déjà produites. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que le Royaume-Uni n’avait pas réussi à interdire 36 pesticides nocifs dont l’utilisation est désormais restreinte dans l’UE.

Les travaillistes affirment qu’ils renégocieront un meilleur accord pour le Royaume-Uni avec l’UE. L’accord actuel, conclu par M. Johnson, sera révisé en 2025 – ce qui pourrait présenter une opportunité de changements.

Un porte-parole du Parti travailliste a déclaré : « Les travaillistes chercheront à obtenir un meilleur accord pour la Grande-Bretagne. Cela n’implique aucune forme d’adhésion.