Les travaillistes n’auraient jamais l’audace de suggérer même de quitter la CEDH en dernier recours pour protéger nos frontières

Cour des menaces

BIEN QUE les traversées de la Manche soient en baisse de 15% par rapport à l’année dernière, même les plus fervents supporters de Rishi Sunak admettraient que les bateaux n’ont pas encore été arrêtés.

Le Premier ministre a de bons progrès à signaler : un accord de retour avec l’Albanie, le partage d’informations avec la Turquie et l’adoption – malgré l’opposition féroce du parti travailliste et de la BBC – du projet de loi sur l’immigration illégale.

Même les plus fervents supporters de Rishi Sunak admettraient que les bateaux n’ont pas encore été arrêtés Crédit : AFP via Getty

Mais, pour toutes les autres mesures, la principale politique du gouvernement reste l’envoi des demandeurs d’asile au Rwanda.

Des avocats et des militants de gauche ont utilisé à plusieurs reprises les lois européennes sur les droits de l’homme pour affirmer que ce n’est pas sûr, car le Rwanda pourrait alors les envoyer dans des pays où ils risquent d’être persécutés.

Le Lord Chief Justice n’est pas d’accord : il a dit que le Rwanda n’a actuellement aucun accord de retour de ce type en place, ce qui rend cela pratiquement impossible.

Mais deux autres juges siégeant avec lui à la Haute Cour n’étaient pas d’accord.

Les vols restent donc cloués au sol.

Rishi et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman placent maintenant leurs espoirs dans la décision de la Cour suprême de voir le sens plus tard cette année et d’annuler la décision.

Pendant ce temps, le ministre de l’Intérieur, Robert Jenrick, affirme que la Grande-Bretagne pourrait se retirer complètement de la Cour européenne des droits de l’homme si c’est ce qu’il faut.

Comme le soutient depuis longtemps The Sun, les ministres ont raison d’envisager de quitter la CEDH en dernier recours pour protéger nos frontières.

Une fois que la chose est certaine : les travaillistes n’auraient jamais l’audace de le suggérer – et feront campagne de manière hystérique contre nous pour reprendre le contrôle une fois pour toutes.

Erreur mortelle

AUCUN groupe de policiers n’a plus besoin de protection que ceux qui opèrent en première ligne en Irlande du Nord.

Il n’est peut-être pas sous l’emprise de la spirale des années 1970 et 1980, lorsque les troubles étaient à leur pire meurtrier.

Mais il reste un danger clair et présent pour tous les officiers et travailleurs du PSNI d’une croupe de terroristes républicains pour qui la guerre ne sera jamais terminée.

La preuve en est la fusillade presque mortelle par le « New IRA » de l’inspecteur en chef John Caldwell en février.

C’est pourquoi la divulgation erronée des données personnelles de 10 000 employés du PSNI n’est pas seulement une erreur catastrophique.

C’est une trahison honteuse d’hommes et de femmes courageux qui ont tant fait pour refaire l’Irlande du Nord et empêcher un retour aux jours sombres.

Changement de Keir

La campagne Give Us A Brake de THE Sun a un tel impact que même l’éco-guerrier Sir Keir Starmer la soutient.

Le chef du parti travailliste a déclaré que les autres villes ne devraient pas copier le programme Ulez détesté de Londres.

Bien sûr, sa principale motivation en disant cela est de se faire élire.

Mais les conducteurs endurcis prendront de l’aide partout où ils pourront en trouver.