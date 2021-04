Les travaillistes seront «jugés» aux élections de mai, le parti faisant face à une compétition «très difficile» lors du premier test majeur de la direction de Sir Keir Starmer aux urnes, ont suggéré des experts.

Cela survient alors que des millions d’électeurs éligibles se préparent à se rendre aux urnes à travers la Grande-Bretagne le 6 mai, avec des concours dans les parlements écossais et gallois, ainsi qu’un mélange d’élections pour les conseillers, les maires locaux et régionaux en Angleterre.

En raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus et de nombreuses élections reportées l’année dernière, l’événement est surnommé «Super jeudi» et coïncidera également avec une élection partielle critique à Hartlepool.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le Royaume-Uni dans une Europe en mutation, la professeure Jane Green, directrice du centre de recherche politique de Nuffield et codirectrice de la British Election Study, a déclaré: «nous ne devons pas sous-estimer le dilemme dans lequel se trouve le Parti travailliste».

«J’ai parlé de ce mouvement de tenailles qui se passe au niveau national, avec les libéraux démocrates et aussi les conservateurs et les partis travaillistes, mais nous ne devons pas sous-estimer les difficultés des travaillistes en Écosse.

Elle a ajouté: «La domination électorale du Labour en Écosse s’est effondrée et nous pourrions voir le Parti conservateur vraiment consolider sa deuxième place en Écosse parce qu’il reçoit le soutien de personnes qui ne veulent pas l’indépendance mais qui veulent quitter l’UE. «

«Vous pouvez voir dans le soutien du travail du Pays de Galles baisser davantage et l’une des compétitions les plus serrées au Pays de Galles et nous verrons cet important test du mur rouge lors des élections au conseil mais aussi lors de l’élection partielle de Hartlepool.»

Décrivant cela comme un «terrain extrêmement difficile» pour le parti lors de son premier test électoral depuis que Sir Keir a succédé à Jeremy Corbyn au printemps dernier, elle a poursuivi: «Cette question de savoir si les travaillistes peuvent faire une reprise électorale était difficile à cause du Brexit, mais c’est aussi difficile dans le contexte du coronavirus.

«Donc, profondément difficile pour le parti travailliste et je pense donc que tous ces différents tests en Écosse, au Pays de Galles, dans les zones urbaines, les comtés, ce sont tous des tests vraiment importants pour le parti travailliste car ils doivent déterminer ce que leur le chemin du retour va être. Cela va être un contexte très difficile je pense pour Keir Starmer ».

Faisant écho à son point de vue, le professeur Michael Thrasher, analyste des élections, a déclaré le mois prochain « Labour’s on trial », soulignant que si le parti ne réussissait pas bien en Écosse ou au Pays de Galles, « le seul secours pour le Labour est de bien faire dans les comtés anglais et ce que Blair a fait en 97 ».

«Par conséquent, il ne faut pas seulement regagner le Derbyshire lors des élections de comté, il doit également faire des gains dans des endroits comme le Lancashire et le Nottinghamshire, ce qui a permis aux conservateurs de prendre en charge ces conseils, ainsi que dans le sud de l’Angleterre.

Le professeur Thrasher a insisté sur le fait que les travaillistes n’avaient pas beaucoup d’opportunités avant les prochaines élections, ils peuvent faire appel aux électeurs du sud, ajoutant: «Si nous supposons que les élections générales sont en 2024 … alors vraiment 2023 est le grand terrain d’essai pour les travaillistes dans ces domaines.

«Je ne pense pas qu’ils soient en mesure de très bien réussir les élections départementales de 2021 et cela signifie qu’ils n’obtiennent que 2023 vraiment pour démontrer une certaine force dans ces domaines».

À propos des conservateurs, il a déclaré: «Je m’attends à ce que les conservateurs perdent du terrain dans les comtés de comté et gagnent du terrain dans certaines régions où se déroulent les élections métropolitaines.

Le professeur Green a ajouté que les élections du mois prochain seront un «premier test fascinant» pour savoir si l’empiètement des conservateurs «dans le fameux mur rouge va persister».

Elle a déclaré: « Il y a eu des changements importants depuis décembre 2019 également: Nigel Farage est sorti de la scène principale de la politique britannique, le Brexit a été officiellement terminé, ou du moins en cours de résolution, le Parti travailliste a un nouveau chef, et bien sûr. les conservateurs ont présidé cet énorme événement en termes de crise des coronavirus.