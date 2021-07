Les travaillistes font face au jour du jugement lors des élections partielles de Batley et Spen alors que Keir Starmer se prépare à une troisième défaite consécutive

Les rivaux du leadership travailliste aiguisaient leurs couteaux avant le résultat crucial de Batley et Spen – alors qu’Angela Rayner se précipitait pour nier qu’elle préparait une nouvelle offre pour le travail de son patron.

Hier soir, Sir Keir Starmer se battait pour s’accrocher à son travail alors que le parti se préparait à une troisième défaite consécutive aux élections partielles.

Keir Starmer se bat pour conserver son travail Crédit : LNP

Le leader travailliste avec le candidat aux élections partielles du parti Kim Leadbeater Crédit : PA

Les travaillistes risquent la défaite aux élections partielles Crédit : PA

La candidate travailliste a levé le pouce après avoir voté Crédit : PA

Les sources syndicales étaient de plus en plus sombres quant à leurs perspectives de conserver le siège du Yorkshire après une bataille de campagne amère et conflictuelle.

La sœur du député assassiné Jo Cox, Kim Leadbeater, devait aspirer de fidèles partisans travaillistes, mais George Galloway était sur le point de manger des morceaux de leur vote, permettant au rival conservateur Ryan Stephenson de fondre et de gagner.

Alors que le dépouillement commençait, Mme Leadbeater a accusé ses rivaux politiques d' »intimidation et de violence ».

Après la fermeture des bureaux de vote à 22 heures, elle a tweeté une déclaration appelant celui qui a remporté l’élection partielle à « rassembler notre communauté et commencer à travailler pour la population locale ».

« Il y a eu de nombreux hauts de cette campagne électorale, mais malheureusement, il y a aussi eu des bas inacceptables

« Les actes d’intimidation et de violence commis par certains qui sont venus ici dans le seul but de semer la division ont été profondément bouleversants à voir.

Starmer photographié avec Angela Rayner, qui a nié qu’elle était après son travail Crédit : PA

Tory Ryan Stephenson pourrait bénéficier d’une scission dans le vote travailliste Crédit : Twitter

« Quel que soit le résultat ce soir, les premières priorités du nouveau député doivent être de rassembler notre communauté et de commencer à travailler pour la population locale dans chaque partie de la circonscription que je suis fière d’appeler ma maison.

Des sources sur le terrain ont insisté sur le fait que le résultat était « impossible à appeler » et que le résultat serait « très très serré ».

Le porte-parole de Sir Keir a minimisé la perspective d’une victoire en disant qu’il « a toujours été un siège marginal » et que gagner « allait toujours être un défi ».

Perdre Batley serait la troisième défaite humiliante consécutive pour Sir Keir, qui a perdu le bastion travailliste Hartlepool, suivi de seulement 600 voix à Chesham et Amersham le mois dernier.

Le parti travailliste a de nouveau nié que Sir Keir jetterait l’éponge s’il perdait à nouveau, insistant: « Il ne va nulle part. »

George Galloway devait peser sur le vote travailliste Crédit : Guzelian

Les votes sont pris pour le dépouillement après la fermeture des bureaux de vote Crédit : PA

Le résultat est sur le fil du rasoir avec des sources travaillistes sombres sur ses perspectives Crédit : PA

L’élection partielle a été déclenchée lorsque la députée travailliste Tracy Brabin a démissionné Crédit : PA

Son adjointe, Mme Rayner, s’est distanciée d’une éventuelle candidature à la direction, signalée pour la première fois par The Sun il y a deux semaines, mais a refusé de nier que les alliés planifient leurs prochaines actions si le résultat du Labour est désastreux.

Elle a déclaré que l’histoire selon laquelle des amis sondaient leur soutien était « une nouvelle pour moi » et son porte-parole a déclaré que quiconque le faisait « ne le faisait pas sous les instructions d’Angela, ou avec le soutien d’Angela ».

Ils ont déclaré: « Elle est également parfaitement capable de parler pour elle-même et n’a besoin de personne pour prétendre parler pour elle. »

Et le candidat à la direction travailliste, battu à deux reprises, Andy Burnham, a finalement admis qu’il pourrait retourner à Westminster, déclarant: « Je suis prêt à y retourner, mais comme quelque chose de différent. »

Il ajouta précipitamment : « Je le ferais, mais pas de sitôt. »

Des députés d’extrême gauche tels que Richard Burgeon et Dawn Butler ont également été identifiés comme des candidats possibles, mais craignent de ne pas pouvoir obtenir les votes nécessaires pour lancer officiellement un défi de leadership pour sous-estimer Sir Keir.

Batley and Spen a voté travailliste depuis 1997, mais a une majorité modérée de seulement 3 000.

L’ancienne star de Corrie, Tracy Brabin, a déclenché la bataille des élections partielles lorsqu’elle a remporté la mairie du West Yorkshire en mai.