Aucune date n’est encore fixée pour l’élection partielle, mais il est presque certain qu’elle se tiendra le 6 mai, date à laquelle le scrutin aura lieu pour les parlements et conseils et maires écossais et gallois dans toute l’Angleterre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy