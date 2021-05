Les travaillistes font face à de nouvelles élections possibles qui battent leur cœur, dit Lisa Nandy

Les travaillistes font face à une autre possible élection qui bat dans son cœur lorsque les électeurs se rendent aux urnes cette semaine, a admis Lisa Nandy.

Lorsqu’on lui a demandé si le parti pouvait perdre les trois tests clés auxquels il était confronté – l’élection partielle de Hartlepool et les courses à la mairie dans les West Midlands et Tees Valley – le ministre des Affaires étrangères a répondu: «Tout est possible.»

Mme Nandy a suggéré que le parti travailliste rencontrait une réponse froide des électeurs à la porte, qui étaient seulement «heureux que vous soyez venus parce que j’y pense».

«Pour un parti qui a perdu toute notre base dans chaque pays et région du Royaume-Uni il y a un peu plus d’un an, ce n’est pas un endroit terrible», a-t-elle déclaré. Radio Times.

Les commentaires seront considérés comme une gestion des attentes – avant les élections de jeudi – mais le Parti travailliste a été généralement alarmé de ne pas pouvoir reconquérir ses électeurs perdus.

Il est presque impensable pour un gouvernement à mi-mandat de remporter un siège dans une élection partielle – en particulier celui qui est embourbé dans des allégations de sleaze – mais le résultat de Hartlepool est à la fine pointe.

Les travaillistes ont remporté le siège aux élections générales de 2019, mais ils ont bénéficié d’un vote partagé entre les conservateurs et le parti du Brexit. La défaite serait un coup dur pour Keir Starmer.

Dans la vallée plus large de Tees, le maire conservateur Ben Houchen – dont la victoire en 2017 était la première preuve de la marche de son parti dans les zones travaillistes – est le favori pour gagner à nouveau.

Et, dans les West Midlands, l’ancien patron de John Lewis, Andy Street, s’est modelé avec succès comme un nouveau style Tory non redevable au n ° 10 et gardant le projet HS2 sur la bonne voie.

Mme Nandy a déclaré: «Nous n’allons prendre personne pour acquis. Nous nous attendions toujours à ce que ces élections soient difficiles pour nous. »

Mais elle a ajouté: «Néanmoins, j’ai l’impression, comme j’ai été dans différentes régions du pays, y compris à Hartlepool à deux reprises au cours des dernières semaines, que quelque chose a changé.

«Les gens ont remarqué que le parti travailliste est sous une nouvelle direction et ils l’apprécient. Ils sont vraiment très frustrés par le gouvernement conservateur et les nombreuses allégations de calomnie et d’inconduite. »