Les travaillistes et les libéraux-démocrates ont hâte de voir si Sadiq Khan s’en sort avec une panique écologique idéologique – et s’ils peuvent emboîter le pas

Karma Sadique

Compte tenu des éloges de Sadiq Khan pour Just Stop Oil, il peut difficilement se plaindre du fait que les manifestants saccagent ses caméras Ulez détestées.

Non pas que nous tolérions le vandalisme illégal. Mais la plupart des gens sympathiseront avec cette motivation.

Voici un maire travailliste fou de pouvoir, qui constate que les moins bien payés souffrent le plus de la crise du coût de la vie, mais qui les exclut également des routes.

Il justifie sa nouvelle taxe lucrative sur les pauvres par des platitudes répétées sur la « purification de l’air » – même si Londres n’a pas été plus propre depuis trois siècles – ainsi que par le charlatanisme statistique d’une affirmation sur « 4 000 décès dus à la pollution par an ».

Khan semble être un partisan des manifestations illégales. Il y a donc une merveilleuse ironie à ce qu’il voie ses propres caméras renversées.

Mais nous vivons en démocratie.

La réaction qu’il mérite amplement doit se produire dans les urnes, et non dans la destruction des infrastructures qu’il a installées pour pénaliser les retraités et les familles en difficulté.

Les électeurs peuvent l’expulser en mai prochain au profit d’un rival qui n’est pas motivé par la panique écologique et idéologique à la mode. Et cela vaut pour le reste du pays.

Parce que les autorités travaillistes et libérales démocrates ont toutes hâte de voir si Khan s’en sortira – et s’ils peuvent emboîter le pas en toute sécurité..

Farce aérienne

POURQUOI notre système de contrôle aérien est-il si fragile qu’un simple problème technique peut déclencher l’enfer sur 200 000 vacanciers ?

Si sa décrépitude était si notoire qu’elle était mentionnée dans le rapport annuel du National Air Traffic Services, pourquoi son patron richement payé n’a-t-il pas pris le courage de le moderniser ?

S’il est confirmé qu’il a été déclenché uniquement par une compagnie aérienne ayant saisi un mauvais plan de vol, les têtes doivent tomber au NATS.

L’épreuve que subissent les familles – dormir à même le sol avec peu de nourriture précieuse jusqu’à 12 JOURS avant le prochain vol disponible – est le pire cauchemar d’un voyageur et tout à fait honteux.

Quelqu’un doit porter la canette.

Libre de construire

Les règles européennes ne sont pas la principale cause de notre échec à construire des logements. . . mais ils n’ont pas aidé.

La complexité ridicule de notre système de planification et le pouvoir exercé par les électeurs de Nimby constituent les plus gros problèmes.

Mais les décrets de Bruxelles sur la pollution provenant des chantiers de construction et leur application trop zélée par Natural England ont stoppé de nombreux développements.

Le Brexit nous permet de les assouplir et de débloquer peut-être plus de 100 000 nouveaux logements, dans quelques mois. Super.

Les groupes environnementaux, avec l’hyperbole habituelle, affirment que nos rivières sont désormais confrontées à un « effondrement écologique total ». Déchets. Ces règles n’existaient pas avant 2017.

Le gouvernement affirme qu’il financera entièrement les mesures visant à lutter contre toute augmentation de la pollution.

Il est vital que ce soit le cas.