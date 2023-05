SIR Keir Starmer a été accusé aujourd’hui d’avoir envisagé un « sale accord » avec les Lib Dems pour devenir Premier ministre.

Hier, les deux partis d’opposition ont laissé la porte ouverte à un pacte post-électoral – et un haut député travailliste a même refusé d’exclure des changements radicaux du système électoral si c’est ce qu’il faut.

Sir Keir Starmer s’exprimant après les élections locales de jeudi Crédit : PA

Sir Ed Davey a déclaré que les Lib Dems avaient passé une excellente soirée aux élections locales Crédit : PA

L’analyse des élections locales de la semaine dernière montre que la Grande-Bretagne est sur la bonne voie pour un Parlement suspendu lors des prochaines élections générales, les travaillistes n’ayant pas la majorité.

Les dirigeants du SNP se sont déjà vantés de pouvoir « tirer les ficelles » d’un gouvernement de Westminster affaibli si Sir Keir avait besoin des chiffres.

Et aujourd’hui, le patron de Lib Dem, Sir Ed Davey, a laissé entendre qu’il pourrait coucher avec le chef travailliste.

Tout en rejetant la perspective comme une « question hypothétique », il a déclaré à la BBC : « L’accent est mis sur l’élimination des députés conservateurs. Je ne m’en excuse pas.

Le secrétaire à la santé fantôme du Labour, Wes Streeting, n’a pas non plus réussi à éteindre l’idée de faire équipe avec les Lib Dems.

Interrogé sur Sky, il n’a pas écrasé les spéculations directement, mais a déclaré: «Nous n’entretenons même pas cette perspective. Je ne pense tout simplement pas que ce soit le scénario dans lequel nous allons nous retrouver après les prochaines élections générales. »

Il était convaincu que le parti travailliste obtiendrait la majorité l’année prochaine, bien qu’il ait mis en garde contre la « complaisance ».

Lorsqu’on lui a demandé si Sir Keir céderait à la demande clé de Sir Ed en matière de représentation proportionnelle, M. Streeting a simplement déclaré: « Nous n’entretenons même pas cette perspective … Je ne pense tout simplement pas que ce soit le scénario dans lequel nous allons être après les prochaines élections générales. »

David Cameron a donné à Nick Clegg un référendum pour abolir le First Past The Post – qui a été rejeté – comme une incitation à rejoindre la coalition en 2010

Les conservateurs ont saisi ces remarques comme preuve d’un accord post-électoral Lab-Lib imminent.

Le député conservateur Lee Anderson a déclaré: « La seule façon pour Sir Slippery de se frayer un chemin dans le n ° 10 est de rompre toutes ses promesses, une fois de plus, et d’entrer dans une coalition avec Sir Ed Davey ou avec le SNP.

« Après des mois de transactions clandestines et de pactes électoraux, il est clair que les deux Chevaliers de Bruxelles se dirigent vers un sale accord pour ramener le Royaume-Uni dans l’UE, et une coalition avec les nationalistes signifierait imposer des réformes électorales radicales et des référendums qui divisent. »

De nouvelles projections montrent que Sir Keir est sur la bonne voie pour 298 sièges aux prochaines élections générales, en deçà des 326 nécessaires pour une majorité absolue.

Les mauvais résultats des élections locales pour Rishi Sunak signifient que ses sièges devraient chuter de 365 à seulement 238.

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a déclaré ce matin : « Je comprends tout à fait que nous devons faire mieux et je pense que nous allons y parvenir. »

Elle a insisté: « Le Premier ministre commence à livrer, de manière discrète, pour le peuple britannique. »

L’ancien secrétaire conservateur au logement, Simon Clarke, a déclaré que son parti « jouait avec le feu » en ne construisant pas suffisamment de maisons.

Il a déclaré: «Cela transcende tout cycle électoral unique – ce n’est pas seulement un blues à mi-mandat. Les fondations électorales des conservateurs dans le sud vont tout simplement s’effondrer à moins que nous ne fassions face à nos responsabilités en tant que parti de l’accession à la propriété.