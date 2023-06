Les travaillistes et les libéraux démocrates concluront un sale accord en coulisses pour tenter d’humilier Rishi Sunak lors des élections partielles, craignent les conservateurs

SIR Keir Starmer et Sir Ed Davey feront un sale marché en coulisses pour tenter d’humilier Rishi Sunak lors des élections partielles, craignent les initiés conservateurs.

Les travaillistes lancent une offensive totale pour gagner l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge, dans l’ouest de Londres.

Les conservateurs craignent que les travaillistes et les libéraux-démocrates ne complotent un accord pour les humilier lors des quatre prochaines élections partielles Crédit : Getty

Alors que les Lib Dems se concentrent sur la tentative de saisir le siège Blue Wall de Nadine Dorries de Mid Beds.

Sir Keir a ordonné à chacun de ses députés de se lancer dans la campagne électorale à Uxbridge à partir de lundi et a envoyé des courriels suppliants pour collecter des fonds pour la bataille des élections partielles.

Alors que Sir Ed frappera Mid Beds aujourd’hui.

Luke Tryl, du groupe de réflexion More in Common, a déclaré: «Bien que cela ne soit pas dit ouvertement, la logique électorale signifie qu’il est presque certain que nous verrons une répétition du pacte informel que nous avons vu lors des élections partielles de Tiverton et Wakefield. avec les travaillistes donnant aux Lib Dems une course libre dans l’ancien siège de Dorries tandis que les Lib Dems remboursent la faveur aux travaillistes à Hillingdon.

« Alors que les travaillistes semblent susceptibles de prendre d’assaut Uxbridge et que les Lib Dems commencent comme favoris dans le Mid Bedfordshire, vous vous attendriez à ce que ce siège soit plus mordeur d’ongles alors que Sunak ramène les conservateurs plus traditionnels au bercail. »

Le parti conservateur a déjà 12 points de retard dans les sondages.