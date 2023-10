Les travaillistes et les conservateurs sont d’accord pour l’instant sur la guerre entre Israël et le Hamas – mais combien de temps le consensus pourra-t-il tenir ? | Actualités politiques

Depuis les horribles attaques du week-end dernier, nous avons entendu le même message de la part du gouvernement et du Parti travailliste ; que le Royaume-Uni est aux côtés d’Israël et qu’il a le droit de riposter.

Les déclarations d’hier soir des deux dirigeants l’ont souligné. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré : « Au peuple d’Israël, Je dis que la Grande-Bretagne est avec toi.

« Ce qui s’est produit est un acte de mal pur et Israël a parfaitement le droit de se défendre. »

Guerre Israël-Hamas en direct : Israël prépare une attaque aérienne, terrestre et maritime

Image:

Des soldats israéliens déplacent un char près de la frontière avec la bande de Gaza. Photo : AP





Sir Keir Starmer était d’accord : « Israël a le droit, voire le devoir, de se défendre et de sauver ces otages. »

Le Premier ministre, contrairement à Sir Keir, n’a même pas mentionné la situation en Gaza dans sa déclaration.

Mais dimanche, Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly il a clairement compris qu’il devait en dire davantage sur les civils palestiniens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





17h21

Intelligemment : « L’incursion à Gaza est imminente »



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:23

« Aviez-vous peur lorsque vous avez dû courir pour vous mettre à l’abri ? »



Il n’y a eu aucune critique de la réponse israélienne – ses commentaires étaient essentiellement formulés en termes « d’amis parlant honnêtement à des amis » – mais M. Cleverly a souligné à plusieurs reprises l’engagement du Royaume-Uni envers le droit international et a appelé à la retenue et à la discipline de la part des forces armées israéliennes.

Il a fait valoir que lui et le gouvernement partageaient la passion de ceux qui manifestaient à Londres pour une vie meilleure pour le peuple palestinien, mais a souligné qu’il était dans l’intérêt d’Israël d’éviter des pertes civiles, comme il le croit. du Hamas stratégie est d’intensifier le conflit dans la région en une guerre plus large entre le monde musulman et tous les autres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

Des manifestations pro-palestiniennes ont lieu au Royaume-Uni



Et même si Humza Yousaf, du SNP, a a appelé à un cessez-le-feu à Gaza afin d’évacuer les civils et de fournir une aide humanitaire, tant Travail et le Conservateurs sont clairs dans leur assurance du droit d’Israël de s’attaquer au Hamas à Gaza.

Même si M. Cleverly a déclaré que le Royaume-Uni ne donnerait jamais carte blanche à aucune nation, il a semblé rassuré par les « engagements réguliers » qu’il avait reçus des dirigeants israéliens selon lesquels leurs opérations seraient conformes au droit international.

En savoir plus:

Israël se prépare à une attaque combinée contre Gaza

Les derniers messages du couple avant le massacre révélés

Comment la guerre entre Israël et le Hamas s’est intensifiée depuis l’attaque choc

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:46

Gaza : les secouristes sortent les corps des décombres



Ni le ministre des Affaires étrangères ni son homologue travailliste n’ont remis en question le droit d’Israël d’ordonner l’évacuation de 1,1 million de personnes du nord de Gaza, malgré les inquiétudes de l’ONU quant au risque de catastrophe humanitaire et des affirmations selon lesquelles « déplacement forcé » constituerait une violation de la Convention de Genève.

D’une certaine manière, ce qui a été le plus frappant dans la série d’entretiens de ce matin a été l’alignement étroit et presque sans précédent de deux hommes normalement opposés sur l’échiquier politique.

Le couple s’est même embrassé lorsqu’ils se sont rencontrés devant le studio Sky ce matin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:13

James Cleverly et David Lammy s’embrassent



Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

David Lamy a refusé de répondre à l’invitation de Trevor Phillips de suggérer que le gouvernement britannique avait été lent à exhorter les Israéliens à la retenue, par rapport aux États-Unis et à la France, insistant sur le fait qu’il ne voulait pas critiquer James Cleverly ou s’écarter de la croix -consensus du parti.

Alors que certains membres du parti font pression pour qu’ils s’expriment davantage au nom des civils palestiniens, Sir Keir Starmer est déterminé à ce que personne ne dise quoi que ce soit qui puisse compromettre son engagement à « éliminer l’antisémitisme » du parti – sa promesse de prendre sur le leadership de Jeremy Corbyn.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:42

« Cela me brise le cœur » : Madonna sur la guerre entre Israël et le Hamas



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:44

Explosion sur une route clé de Gaza alors que les civils fuient



Tout homme politique britannique qui commente la situation doit trouver un juste équilibre.

Pour l’instant, les travaillistes et les conservateurs sont d’accord sur cette ligne, mais la question, alors que le conflit à Gaza se poursuit, est de savoir combien de temps cette position pourra tenir.