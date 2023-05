Les travaillistes envisagent de nouvelles augmentations de la taxe sur le sucre malgré la crise du coût de la vie

LABOR envisage de nouvelles augmentations de la taxe sur le sucre – même si cela augmente encore les factures alimentaires.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré qu’il envisageait des « mesures de prévention et de santé publique » pour s’assurer que « nous vivons plus sainement ».

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, est favorable à l’augmentation de la taxe sur le sucre au Royaume-Uni Crédit : Chris Eades

Streeting a martelé l’entreprise alimentaire Nestlé pour sa nouvelle céréale KitKat commercialisée auprès des enfants

Il a martelé l’entreprise alimentaire Nestlé pour sa nouvelle céréale KitKat, que l’entreprise décrit comme « nutritive » malgré sa teneur élevée en sucre.

M. Streeting a déclaré à la BBC: «Je ne veux pas particulièrement interdire des choses, mais ensuite vous voyez Nestlé commercialiser de nouvelles céréales KitKat pour les enfants et même avoir l’audace de prétendre qu’elles sont nutritives.

« Ce n’est pas sérieux de la part de Nestlé. »

Dans un soupçon de plus de réglementation, il a déclaré qu’il souhaitait un « plus grand degré de responsabilité de la part de l’industrie alimentaire et des boissons ».

Ils peuvent aider à « donner aux gens la possibilité de faire des choix plus sains », a-t-il ajouté.

Et la ministre fantôme de la Santé, Liz Kendall, a indiqué que les taxes sur le sucre étaient un moyen d’inciter les entreprises à changer de comportement.

Elle a averti: « Nous chercherons à faire évoluer les événements vers la prévention. »

Cela survient alors que le leader travailliste, Sir Keir Starmer, expliquera aujourd’hui comment il aborderait les problèmes de santé s’il remportait les prochaines élections générales.

Mais il admet que plus de financement n’est pas la réponse.

Il dira : « Certaines personnes vous diront que c’est purement une question d’argent – et l’argent en fait partie – mais vous ne pouvez pas regarder les problèmes maintenant et me dire que ce n’est qu’une question d’argent. »