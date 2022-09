Les travaillistes dynamiques pensent que l’approche de la «terre brûlée» de Truss peut ouvrir la voie au pouvoir

Liz Truss semble adopter une approche de «terre brûlée» pour l’économie, ce qui laissera un gouvernement travailliste recoller les morceaux après les élections prévues en 2024, a déclaré un ministre du cabinet fantôme.

Alors que les marchés boursiers s’effondraient et que la livre plongeait dans le sillage du mini-budget «kamikaze» de la semaine dernière, les délégués à la conférence annuelle du Labour à Liverpool pouvaient à peine croire leur chance face à la volonté apparente du Premier ministre et chancelier Kwasi Kwarteng de prendre une hachette pour les principaux atouts électoraux de leur propre parti.

Et il y avait un sentiment croissant parmi eux que les sondages d’opinion donnant au parti de Keir Starmer une avance de 17 points sur les conservateurs pourraient présager un retour au pouvoir remarquable cinq ans seulement après la défaite écrasante des travaillistes en 2019.

Les hauts responsables de l’équipe de Starmer estiment que le voyage du Labour vers Downing Street a été massivement accéléré par la chute de Boris Johnson sur Partygate et par le choix par les conservateurs d’un leader idéologique qu’ils considèrent comme extrêmement déconnecté des électeurs.

Ils croient que l’arrivée de Truss leur permet de jouer sur les points forts de Starmer en faisant de l’élection un choix entre un homme d’État prudent et responsable et un joueur imprudent.

Des mesures comme la suppression du taux d’imposition de 45p, la fin du plafond des bonus des banquiers, le rejet d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels et l’accumulation de milliards de dettes leur permettent de dépeindre Truss et Kwarteng comme les amis sans vergogne des conservateurs riches et démunis de leur ligne d’attaque clé – que le parti travailliste gaspillerait de l’argent et emprunterait excessivement.

“Ils semblent avoir abandonné tout le projet d’élargissement de leur coalition qui a valu à Johnson les sièges du mur rouge”, a déclaré l’un d’eux. “C’est la même chose avec la fracturation hydraulique – c’est du poison dans de nombreux sièges dont les conservateurs ont besoin pour gagner. Ils semblent abandonner le climat et l’environnement au moment même où l’opinion dominante se rallie au fait que c’est une priorité majeure.

Là où l’on parlait lors de la conférence de l’automne dernier à Brighton d’un projet de deux mandats visant à rendre à nouveau le parti travailliste éligible – et de savoir si Sir Keir survivrait pour achever l’escalade de la «montagne» que le parti devait escalader – à Liverpool, les bars et les restaurants bourdonnaient de rêves d’une majorité globale permettant à Starmer de gouverner sans avoir besoin du soutien des Lib Dems ou du SNP.

Alors que les ministres fantômes répétaient consciencieusement l’importance d’éviter la complaisance, la conversation revenait sans cesse sur les élections de 1964, lorsque Harold Wilson a renversé une majorité conservatrice de 100 sièges, et de 1997, lorsque Tony Blair a remporté 145 sièges pour balayer un gouvernement conservateur obsolète et fatigué.

Un membre du cabinet fantôme a dit L’indépendant l’ambiance à la conférence était « exaltante ».

“C’est le meilleur que j’ai vu depuis la fin des années 90, quand nous avons vraiment senti que nous étions sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

“Les conservateurs se sont vraiment foutus en choisissant Liz. Elle et Kwarteng apparaissent comme des idéologues qui n’écoutent personne.

“Quand vous regardez les sondages, il n’y a pas eu de ‘Truss rebond’. Elle a “touché le sol”, comme elle avait dit qu’elle le ferait.

Un autre a déclaré: “Ils n’ont pas seulement quitté le terrain d’entente, ils ont sauté hors du terrain.”

Il y avait un sentiment de quasi-perplexité à Liverpool face à la stratégie du Premier ministre. Croyait-elle vraiment qu’un programme de réduction des impôts à la Thatcher pourrait générer une croissance durable dans le contexte profondément défavorable d’une crise du coût de la vie, ou espérait-elle simplement une brève « ruée vers le sucre » qui pourrait la faire passer aux élections ?

Certains hauts responsables pensaient qu’il était possible qu’un parti conservateur fatigué qui avait abandonné l’espoir de rester au pouvoir saisissait simplement ce qu’il pouvait pour ses partisans et laissait les travaillistes faire face aux conséquences. “Je pense vraiment qu’ils pourraient être aussi cyniques”, a déclaré l’un d’eux.

Une autre personnalité très haut placée dans l’équipe de Starmer l’attribue à la « ferveur idéologique » : « C’est comme s’ils avaient avalé les absurdités de Trump sur l’ensemble du « grand État ». Ils semblent en fait croire que l’establishment – ​​le Trésor, la fonction publique, l’OBR – est contre eux et ils savent mieux.

“Ils ont l’air arrogants. Cameron et Osborne faisaient si attention à ne pas avoir l’air d’être là pour aider les riches. Truss et Kwarteng ne semblent pas avoir cette inhibition.

L’esprit travailliste a été stimulé à Liverpool par le succès apparent de Starmer à secouer les souvenirs du régime de Jeremy Corbyn, juste un an après avoir été bruyamment chahuté par des gauchistes furieux de sa “trahison” des promesses de conserver l’agenda de l’ancien chef.

L’observation respectueuse d’un hommage à la reine et l’interprétation de l’hymne national devant un fond d’union jack étaient la représentation physique d’un parti qui est revenu au centre et redevenu “l’aile politique du peuple britannique”, a déclaré Starmer.

Les rangées attendues au sujet des grèves et des lignes de piquetage ne se sont pas concrétisées, selon un haut dirigeant syndical L’indépendant que le mouvement n’allait pas « secouer le bateau » à un moment où il peut sérieusement envisager que le Labour soit relativement bientôt en mesure d’agir sur les droits des travailleurs.

Et le discours d’ouverture de Starmer, promettant une société d’énergie nationalisée et déclarant que comme 1964 et 1997 “c’est un moment travailliste”, a été accueilli par des ovations debout répétées sans aucun signe de voix dissidentes.

Les délégués sortant de la salle ont été unanimes à féliciter le discours, l’un d’eux disant « Il a montré que nous sommes de retour, nous sommes unis et nous sommes prêts pour le gouvernement », et un autre ajoutant : « Si vous m’aviez dit il y a trois ans, nous en serions si loin maintenant, je ne vous aurais pas cru.

Un ministre de l’ombre a contrasté l’ambiance avec les années passées : « Avant, quand tu montais sur scène, tu te préparais aux chahuts. Cette fois, c’était comme un discours d’homme d’honneur – tout le monde dans la salle souhaitait que vous fassiez bien et voulant faire partie de l’expérience.

Bien que la direction ait été défaite lors d’un vote sur la représentation proportionnelle, un membre du cabinet fantôme a déclaré: “Si le plus gros problème que nous avons à la conférence concerne la réforme du vote, je pense que nous le prendrons.”

Les incertitudes restantes dans les rangs travaillistes tournaient autour de la capacité de Sir Keir à percer auprès des électeurs en tant que Premier ministre en attente, avec un sondage pour L’indépendant constatant que près de la moitié (46 pour cent) ne savent toujours pas ce qu’il représente, deux ans et demi après son entrée en fonction.

Un haut responsable a admis que Starmer devait se rendre “plus tridimensionnel” en donnant aux électeurs une idée de qui il est en tant que personne.

“Cela ne signifie pas essayer d’augmenter le charisme”, a-t-il déclaré. “Mais il doit être relatable, et il ne l’a pas encore fait.”

Mais un autre a déclaré que Starmer devait faire preuve de prudence avant de s’ouvrir sur sa personnalité : “Vous devez être qui vous êtes, sinon vous vous retrouverez avec Gordon Brown qui aime les Arctic Monkeys et Theresa May qui traverse les champs de blé.”

Un autre a convenu: «Je ne suis pas inquiet pour la présentation de Keir. Il n’a pas besoin d’être là pour faire des blagues et marquer des points. Il a beaucoup de chiens d’attaque pour le faire pour lui.

“Ce qu’il doit faire, c’est montrer le contraste entre les choix proposés. Avec Boris, c’était l’homme d’État sérieux contre le farceur. Avec Liz, il fait face à quelqu’un qui apparaît comme un téméraire et un joueur. C’est bien qu’il paraisse plus prudent.